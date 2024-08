Fabiola Yañez declaró que perdió el teléfono celular que contenía los chats con Alberto Fernández

En el contexto de su declaración por la denuncia por violencia de género, se conoció este domingo que la ex primera dama Fabiola Yáñez sostuvo en las últimas horas ante la Justicia, que perdió el teléfono celular en donde tenía las conversaciones con el expresidente Alberto Fernández.Según su relato, Fabiola perdió el móvil durante una de las mudanzas que realizó en España, cuando se fue del departamento que compartía con el exmandatario también en Madrid.Se trata del testimonio que la ex primera dama realizó la semana pasada a los fiscales. Aunque de todas formas la Justicia confía en poder reconstruir las conversaciones. En este marco, Yañez dijo a la justicia que cuenta con capturas de pantalla de las conversaciones anteriores al 2024 y prometió aportar a la Justicia los intercambios de los últimos meses, de acuerdo con La Nación.En paralelo, Alberto había dicho al diario El País que le "desaparecieron" los chats con su exmujer entre 2022 y 2023. “No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación”, argumentó cuando le preguntaron por los mensajes que se filtraron en donde Yañez le recrimina por las golpizas.Se espera que en los próximos días, Fabiola vuelva a presentarse ante la Justicia para justamente presentar los chats con Fernández de las últimas semanas, con la intención de probar que violó la orden del juez de no comunicarse con ella. Esa restricción judicial fue notificada al expresidente en su departamento de Puerto Madero, cerca de las 19 horas del 6 de agosto.