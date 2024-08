Para Burlando, la Investigación de la desaparición de Loan "es un verdadero fracaso"

El abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Loan, no escatimó críticas hacia la investigación sobre la desaparición del niño, calificándola de “verdadero fracaso”. Burlando, conocido por su firme postura en casos de alto perfil, acusó al poder en Corrientes de “poner su cuota de corrupción” en el manejo del caso y subrayó que la investigación está “impregnada de tintes de todo tipo”.

En una entrevista con Radio Colonia en el programa De Una Con Niembro, Burlando expresó su frustración:Burlando también manifestó su disposición a negociar con los detenidos en el caso si esto facilitara la recuperación del niño: “Si viene uno de los presos y me dice, ‘mirá, pactemos la libertad de todos por devolverte a Loan’, yo lo firmo ya mismo”. Aseguró que su único interés es el bienestar del niño y no de los implicados en el caso. Además, criticó la incapacidad del sistema judicial para abordar las conexiones entre el narcotráfico, la trata y otros problemas relacionados con la corrupción en Corrientes.Burlando aclaró que, aunque no se involucra directamente en los aspectos financieros, se mantendrá atento a cualquier irregularidad que pueda surgir. Reiteró que la responsabilidad de los gastos y el manejo del dinero recae sobre los titulares de las cuentas involucradas, mientras él continúa centrado en la búsqueda de Loan y en lograr que la investigación avance de manera efectiva.