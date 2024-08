En septiembre sube el mínimo no imponible del Impuesto a las ganancias: a cuánto se va

Posterior a la restitución del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría incluido en el Paquete Fiscal unos 800.000 trabajadores comenzaron a tributar nuevamente. El mínimo no imponible subirá a aproximadamente $2 millones para un empleado soltero sin hijos. Así lo estimó la consultora Focus Market, especializada en temas de consumo, a partir de los datos últimos de la inflación de julio y proyecciones de evolución de los precios de agosto.La Ley establece una actualización extraordinaria en septiembre de las escalas salariales, que tomará como referencia la variación que haya tenido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre junio y agosto.Como informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en junio, los precios subieron 4,6% mientras que, en julio, crecieron 4%. Según estimaciones privadas, en agosto subiría otro 4%, de modo que el actual mínimo no imponible de $1,8 millones para un empleado soltero pasaría a ser de $2.036.000 brutos. En tanto, que para un casado con dos hijos, el actual MNI de $2.340.000 se ubicará desde septiembre en unos $2.647.000.La consultora Focus Market plantea que “”. En esta línea, según explicó al portal Ambito el titular de la consultora, Damian Di Pace, ese estimado toma como base los cálculos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para junio, julio y agosto que proyectaba 4,6% para el mes anterior y el actual.Asimismo, el analista considera que luego del 4% de julio “es muy probable que agosto dé una cifra parecida”. Es de recordar que, generalmente, el REM está proyectando índices de inflación por lo menos medio punto más alto que lo que se da en la realidad. Es de tomar en cuenta que, a partir de 2025, las actualizaciones de las escalas del tributo y las deducciones serán por inflación y semestralmente. Este año, habrá una actualización extraordinaria en septiembre por la evolución de precios de junio, julio y agosto, para evitar que la inflación provoque un desfase., señala Di Pace en un reporte.El informe de Focus Market recuerda que, luego de un extenso período en el que los salarios venían perdiendo frente al IPC, “en los últimos meses el salario comienza a ganarle a la inflación mensual”. “Sin embargo, a partir de agosto, comienza a abonarse el Impuesto a las Ganancias y quienes serán alcanzados verán una reducción en sus ingresos”, advierte la consultoraDe esa manera, la mejora salarial que los empleados de este grupo consigan por acuerdos en paritarias no se verá traducido en una mejora del consumo. Según señala la consultora, “el peso en el gasto hogareño de la variación de precios de los servicios públicos y privados resta margen de maniobra para la adquisición de bienes en la misma cantidad”.El estudio advierte que, desde noviembre de 2022, los salarios registraron un incremento de 772%, mientras que los precios regulados (tarifas) crecieron un 1.085%, exponiendo una brecha de 40,5% actualmente entre precios regulados y salario. En el caso de Alimentos y bebidas, subieron 1.066% con una brecha del 38%.