"No cuenta con los pergaminos necesarios": Villarruel apuntó nuevamente contra Lijo, el candidato de Milei para integrar la Corte

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, afirmó que el juez federal Ariel Lijo no tiene los "pergaminos necesarios" para integrar la Corte Suprema de Justicia y reafirmó su malestar por su candidatura, que fue promovida por el presidente Javier Milei."Mi opinión sobre Lijo es pública. No estoy de acuerdo con su candidatura", lanzó Villarruel en un almuerzo en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires.Para la vicepresidenta, Lijo "es un juez que su candidatura ha partido mucho a la sociedad, entre los que están a favor y en contra"."Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", resaltó.Otro de los argumentos que esgrimió Villarruel fue que Lijo ocuparía el asiento que dejó Elena Highton: "Está reemplazando la banca de una mujer. Me hubiera gustado que ese lugar lo ocupará una mujer, y lo dice alguien que no es feminista sino que desde un lugar de justicia".No es la primera vez que la abogada se pronuncia sobre Lijo. Lo hizo también en marzo pasado al sostener que no le "gustaba" el integrante de los juzgados federales de Comodoro Py.Lijo defenderá este miércoles a las 10 su postulación para integrar el máximo tribunal ante la Comisión de Acuerdos del Senado.