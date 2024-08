"Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas": Arrieta responsabilizó a los organizadores por la visita a represores

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lourdes Arrieta, se disculpó este martes por la visita el mes pasado a represores en el penal de Ezeiza y responsabilizó a los organizadores: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el legislador libertario Beltrán Benedit."Fuimos un grupo de invitados, en el que revestía con carácter humanitario y para conocer las condiciones de detención de los internos. Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas, y tampoco se nos dio a conocer cuáles eran las condenas", manifestó Arrieta luego de presentar un proyecto que busca la conformación de una comisión para investigar su propia visita a los represores.Y agregó: "Creímos en la institucionalidad de la Cámara de Diputados porque se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados de la Nación que iban en su carácter de legisladores a conocer las instalaciones del penal y conocer, además, las condiciones sanitarias de los mismos".En ese sentido, Arrieta apuntó contra Martín Menem y Beltrán Benedit: "Si tienen que pedir algunas explicaciones, deberían comenzar con quienes lo organizaron, con quienes brindaron las herramientas para que esta visita se diera a cabo, o a aquellos que persiguieran otros fines que no se nos fueron comunicados. Tanto el diputado Benedit como el presidente de la Cámara de Diputados deberían dar explicaciones al respecto"."Quiero comentarles que a mí se me invitó, cumplí con mi deber. Quiero pedir perdón a aquellos que se han sentidos molestos con este accionar de ir a visitar, la verdad es que no sabía. Creí en mi compañero, creí en la institucionalidad de la Cámara", concluyó.