Mayra Mendoza participó de un encuentro internacional sobre avances tecnológicos

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de un encuentro internacional en la ciudad de San Francisco (California, Estados Unidos) sobre avances tecnológicos y desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), del que participaron dirigentes de diferentes espacios políticos de la Argentina, en el que conocieron la experiencia norteamericana e intercambiaron ideas y opiniones sobre la evolución de esta industria y sus implicancias en el presente y el futuro, con el objetivo de establecer una base de conocimiento común y elaborar consensos de cara a una agenda tecnológica argentina.“Estamos buscando nuevas ideas para trabajar en el avance tecnológico y el desarrollo de la Inteligencia Artificial con inclusión social y la aplicación de esta tecnología en los Estados, para poder hacerlos más eficientes y abordar las soluciones para los problemas que tenemos en nuestras comunidades. Por eso es la importancia que en Quilmes le damos al programa Quilmes TEC, que vamos expandiendo para que todos los quilmeños tengan la posibilidad de acceder a esto”, sostuvo la intendenta, quien estuvo acompañada por la subsecretaria de Innovación Pública, Agustina Brizio.Y subrayó: “El avance tecnológico de las últimas décadas ha representado un salto exponencial en rubros como la salud, educación y trabajo, y también ha generado un impacto en el diseño de las políticas públicas. Vemos que el desarrollo tecnológico se ha erigido como una herramienta con la capacidad de ampliar el ejercicio de derechos fundamentales y democratizar el acceso a la información; pero también ha proporcionado un escenario en el que se pueden ampliar desigualdades y brechas ya existentes en la realidad. Por eso también hace falta un marco legal y ético respecto a la privacidad y uso de datos”.En esta línea, señaló: “A lo largo de varias reuniones en San Francisco conversamos con empresas y funcionarios en la cuna de la innovación sobre usos de IA para gobiernos, desarrollo de ecosistemas de innovación y políticas que fomenten el talento humano. Planteamos la realidad de los gobiernos locales como Quilmes, y reforzamos el compromiso con no solo atender lo urgente sino continuar aplicando tecnología para los servicios que proveemos a nuestra comunidad”.Además de la Jefa comunal de Quilmes, la delegación estuvo compuesta por los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy); el exgobernador Juan Schiaretti (Córdoba); el vicegobernador Lucas Spinelli (Misiones); los senadores Maximiliano Abad y Alejandra Vigo; los diputados Rodrigo De Loredo y Cristian Ritondo; la directora de ARSAT, Noelia Ruiz; el CEO de Bitso Argentina, Julián Colombo, y el legislador porteño Darío Nieto.La iniciativa fue promovida por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), con el auspicio de Worldcoin, un proyecto de la Fundación Tools For Humanity (TFH), creada por Sam Altman y Alex Blania. La agenda de trabajo representó una excelente oportunidad para reflexionar sobre los fundamentos del desarrollo de la IA, asegurando que se utilice exclusivamente en beneficio de la humanidad, con un enfoque ético y moral que promueva la inclusión y la equidad. En un momento crucial en el crecimiento del sector, con avances tecnológicos vertiginosos, se debatió sobre ejes como la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos y la privacidad en el desarrollo de estos proyectos.A raíz de estas cuestiones, se habló sobre la masividad que está tomando la IA que obliga a la formación y a la actualización respecto a los usos y mejoras que implica en los servicios que se prestan a los ciudadanos, pero también tener en cuenta los riesgos éticos que puede tener, no solo para la gestión pública sino para la sociedad y la democracia específicamente.En este contexto, se debatió sobre la problemática de las fake news y los deepfakes. Además, se resaltó que los bots superan ampliamente a las personas en línea, con la instauración de noticias falsas y cometiendo estafas, por lo que se estableció que desde los gobiernos y la política se deben construir estrategias para mitigar los efectos negativos de una situación innegable. Y es en este sentido que se remarcó la articulación público-privada para poder responder a nuevos espacios de ejercicio de derechos, repensando las políticas públicas con las herramientas que hoy trae la tecnología.En consecuencia, se estableció que la IA representa un salto exponencial para las decisiones basadas en evidencia pero a la vez, obliga a entender en profundidad todos los riesgos que puede implicar.