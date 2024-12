En una entrega de premios, una científica apuntó contra el titular del CONICET: "La ciencia argentina está siendo destruida"

#Ciencia | Durante una entrega de premios, la científica Valeria Edelsztein apuntó contra el titular del CONICET: "La ciencia argentina está siendo destruida".pic.twitter.com/LMeadgjHOl — Política Argentina (@Pol_Arg) December 10, 2024

En el marco de una entrega de premios, la investigadora y divulgadora científica Valeria Edelsztein apuntó contra el titular del CONICET, Daniel Salomone, por la ola de despidos en el organismo y los contantes ataques del Gobierno a la ciencia argentina."Se está reconociendo un tipo de labor que muchas veces es ninguneada, la comunicación en la ciencia muchas veces no tiene el lugar que merecería. Y es esencial, especialmente en tiempos como los que estamos viviendo ahora en los quey por sus cómplices", comenzó su discurso Edelsztein al obtener el reconocimiento “Científicas que Cuentan”."Es difícil estar a la altura cuando la vara de lo que es hacer ciencia en este país y para su pueblo está tan alta gracias a los predecesores, por eso le quiero decir a nuestros colegas que no tenemos que olvidarnos que somos los humildes herederos de todas esas personas y equipos que este gobierno ni siquiera pudo mencionar en su saludo por el Día del Investigador Científico", añadió.Luego, remató ante la presencia de Salomone: “La ciencia argentina está siendo destruida. Uno de los responsables está acá, con nosotros.administrativas en todo el país, contra la voluntad de todos los directores del CCT (Centros Científicos Tecnológicos) y de todo el directorio del organismo”.Y resaltó: “Está destruyendo el semillero de becarios, que es el futuro del país. Salamone y su gente no entienden a la ciencia argentina como propia. Yo sí, nosotros, quienes elegimos, decidimos y pudimos quedarnos en este país para dar la lucha: sí.La ciencia argentina tiene un pasado glorioso del que ellos se avergüenzan, pero también tiene un presente y de nosotros depende que tenga un futuro”."Son investigadores argentinos en actividad los que lograron la primera formulación pediátrica contra el chagas, la que combate el cáncer, los que mejoran la detección del dengue, la que recopila las historias de nuestro pasado, la que recuerda a nuestros caídos en Malvinas., lo que es nuestro. Así que por eso que viva la ciencia argentina hecha por y para el pueblo", concluyó.