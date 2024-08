LLA: una diputada denunció a un compañero de bloque por violencia de género

El bloque de diputados que responde a Javier Milei vivió este miércoles un momento de tensión que evidenció la crisis que atraviesa el espacio y que sentó un precedente en la Cámara de Diputados: nunca se había registrado una denuncia por violencia de género en el cuerpo.La visita a genocidas detenidos en el penal de Ezeiza, que despertó el repudio de diferentes sectores, y el reciente rechazo de la Cámara baja al DNU que le otorgaba el envío de $100 mil millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), agilizaron el conflicto interno del bloque, que amenaza con una ruptura inminente.La delicada situación fue admitida por una de sus integrantes, Rocío Bonacci, quien aseguró que "el bloque no está bien" y reveló lo ocurrido en la reunión libertaria, donde aseguran que hubo gritos y forcejeos. "Un colega del bloque, Nicolás Mayoraz, señaló a la diputada Lourdes Arrieta de ser una operadora kichnerista, de jugar en contra del Gobierno, lo cual me parece que no es cierto y su reacción totalmente humana fue explotar en llanto", relató."La agresión de Mayoraz fue en un tono elevado, totalmente injusto, de muy mal tono. Fue duro e incómodo, realmente el bloque no está bien, pero me parece que la diputada tiene el derecho de defenderse, como mujer y como persona", continuó. Algunos de los presentes en el edificio indicaron que Arrieta "terminó con temblores corporales y debió ser asistida por los médicos". Además, sostuvo que Arrieta "se retiró porque Martín Menem pidió que se llame a seguridad, la diputada Marcela Pagano abrió la puerta y se la llevaron".Tras ese episodio, Lourdes Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia de Género (OVD) de la Corte Suprema de Justicia a presentar una denuncia contra su compañero de bloque, el santafesino Nicolás Mayoraz, por agresión y maltratos. Incluso, algunos sostienen que también acusó a otros integrantes del espacio. "No tengo registro de que de algo que haya ocurrido en la Cámara haya culminado en la Oficina de Violencia de Género de la Corte. No hay precedente de esto", analizó el periodista Gabriel Morini en El Diario.En ese sentido, advirtió que debido a la presentación realizada por Arrieta, "la OVD puede tomar medidas y puede haber orden de restricción de acercamiento", lo cual obligaría a que el bloque de La Libertad Avanza realice cambios en su conformación.