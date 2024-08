Bertie Benegas Lynch consideró que Lourdes Arrieta demuestra que no está calificada

Tras la denuncia por agresión y violencia de género contra Nicolás Mayoraz, el diputado La Libertad Avanza (LLA)y señaló que "no está calificada” para su puesto en la Cámara baja.“Más infantil no se me ocurre”, lanzó el legislador al apuntar contra las declaraciones y denuncias que Arrieta realizó luego de participar de la polémica reunión junto a otros legisladores con los genocidad de la última dictadura militar, al respecto señaló que las explicaciones que ofreció su par le resultaron “pobres” y ironizó en declaraciones a TN:“”.El miércoles terminó de estallar la interna libertaria durante una reunión del bloque en el Salón Blanco, en la que buscaban debatir la denuncia penal que Arrieta había formulado para pedir que se investigue la visita a los represores detenidos, por los presuntos engaños y mal uso de los fondos públicos, lo que desató una pelea a los gritos entre el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, Arrieta y Mayoraz. El intercambio incluyó gritos, forcejeos, Martín Menem llamó a la seguridad, y terminó con la denuncia de la medoncina a su par santafesino por presunta agresión y violencia de género.Al respecto, Benegas Lynch decidió respaldar a Mayoraz: “No fue agresivo, no fue violento”, aseguró, si bien admitió el estado de nerviosismo en el que se sumergió Arrieta, desacreditó las acusaciones remarcó quePara el legislador, ““Se victimizó de algo que se tiene que hacer responsable de haber estado ahí en la foto”, sentenció.En ese sentido, el diputado fue contundente al reflexionar sobre el rol que le habían otorgado a Arrieta como presidente de La Libertad Avanza en Mendoza: “”.Además, señaló que se habría unido al partido para construir una “carrera política y no por convicción”. “y está pensando solamente en un cargo perfectamente la pueden recibir en Unión por la Patria”, disparó al hacer referencia a la desconfianza que se despertó por parte del bloque sobre su supuesto acercamiento al kirchnerismo.CÓMO FUE LA DISPUTA EN EL CONGRESO ENTRE ARRIETA Y MAYORAZLa legisladora Rocío Bonacci, quien aseguró que "el bloque no está bien", reveló lo ocurrido en la reunión libertaria, donde aseguran que hubo gritos y forcejeos. "Un colega del bloque,de jugar en contra del Gobierno, lo cual me parece que no es cierto y su reacción totalmente humana fue explotar en llanto", relató."La agresión de Mayoraz fue en un tono elevado, totalmente injusto, de muy mal tono. Fue duro e incómodo, realmente el bloque no está bien, pero me parece que la diputada tiene el derecho de defenderse, como mujer y como persona", continuó. Algunos de los presentes en el edificio indicaron que Arrieta "terminó con temblores corporales y debió ser asistida por los médicos".Tras ese episodio, Lourdes Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia de Género (OVD) de la Corte Suprema de Justicia a presentar una denuncia contra su compañero de bloque, el santafesino Nicolás Mayoraz, por agresión y maltratos. Incluso, algunos sostienen que también acusó a otros integrantes del espacio. "No tengo registro de que de algo que haya ocurrido en la Cámara haya culminado en la Oficina de Violencia de Género de la Corte. No hay precedente de esto", analizó el periodista Gabriel Morini en El Diario.