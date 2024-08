Milei a Macri a través de Adorni por el rechazo a los millones para la SIDE: "Son ingratos"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, metió leñá al fuego que arde entre La Libertad Avanza y el PRO al calificar como "ingratos" a los integrantes del partido amarillo que lidera Mauricio Macri por el rechazo a los $100 mil millones en fondos reservados y sin control de la SIDE que había decretado Javier Milei."Para nosotros no son traidores, son ingratos", apuntó Adorni, que además intentó "apelar" a que se revierta el rechazo y ensayó una pirueta semántica para despegar a Macri de que su partido, el PRO, haya votado contra Milei."Apelamos que esto se revea y puedan votar con sentido común. Hay ingratitud del PRO, (Mauricio) Macri no votó", dijo el funcionario libertario.Según Adorni, sin ponerse colorado, "la política a contramano del interés de las víctimas del nacrotráfico, del terrorismo y de la trata de personas, votó en contra de darle recursos a la Secretaría de Inteligencia del Estado".Excusándose en los atentados terroristas, el vocero de Milei dijo que como hoy "el mundo es un lugar peligroso" y hay peligros de "hackeos" que pueden hacer que "los jubilados no puedan cobrar", los fondos son necesarios y que la SIDE no se iba a usar para "a diferencia de otras épocas para espionaje político ni para la persecusión ideológica y está al servicio de los argentinos para protegerlos".En ese punto, según Adorni, la Bicameral de Inteligencia que siempre existió iba a "controlar" que esos usos espurios que ya están sucediendo no sucedan, y chicaneó en ese tren al "kirchnerista Martín Lousteau", quien encabezará el ente parlamentario.