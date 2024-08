Coparticipación sin acuerdo y más tensión Milei - Macri: "Toto" Caputo faltó a la reunión con Jorge

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, mantuvo una reunión hoy con funcionarios del Ministerio de Economía y, sin la presencia de Luis "Toto" Caputo, aseguró que no se llegó a un acuerdo para que el Gobierno transfiera la totalidad de la coparticipación y cumpla con el fallo de la Corte Suprema

La particularidad de la situación, con el faltazo de Caputo en representación del gobierno de Javier Milei, es que sucede en el medio de la tensión y la guerra abierta entre el Presidente y su entorno con Mauricio Macri, jefe político y primo del alcalde porteño.Tras el encuentro, Jorge Macri expresó: "Tuvimos una reunión, yo la considero una reunión relevante e importante para las instituciones de la República. Yo agradezco la convocatoria de la Corte para tratar de encontrar una solución a este conflicto que tenemos con Nación, pero no hubo acuerdo. Nosotros seguimos reclamando que el gobierno nacional cumpla con la cautelar".En declaraciones a la prensa, Jorge Macri reveló que, en la reunión, "cada parte expuso sus posturas, pero desgraciadamente no tuvimos acuerdo. Son varias las discusiones. Nación decidió a partir de la primera semana de agosto empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte".Y agregó: "La Corte le ordena al Gobierno Nacional cumplir con el 2,95 y además por goteo. Eso no se está cumpliendo y no es un dato menor porque para nosotros en una República...cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte, es central. Hacia el espíritu de la República, de independencia de poderes".La Ciudad le reclama a la Nación que le pague por goteo diario un 2,95% de coparticipación federal. El sustento del reclamo se basa en la acción cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor de Uspallata para revertir una decisión del expresidente, Alberto Fernández.Cabe mencionar que no será el primer encuentro entre ambos, ya que Macri y Caputo se reunieron por última vez en julio y, pese a anunciar un principio de acuerdo, desde Nación no cumplieron con los pagos actualizados de los fondos coparticipables.En vez de comenzar en agosto con el goteo diario del 2,95% por coparticipación, el Ministerio de Economía, a través del Banco Nación, le giró a Uspallata $$20 mil millones por semana. De forma discrecional, Nación le envía cada viernes a Jorge Macri una transferencia por ese monto.Desde diciembre de 2022 hasta ahora, por incumplir el fallo, el Estado central acumula una deuda mil millonaria. Según los cálculos del Gabinete de Jorge Macri, esa suma alcanza los 4 mil millones de dólares.