"Están locos": Milei se talibaniza y ratifica a Santi Caputo pese al asedio de la interna en LLA y con Macri

el Presidente salió a ratificar por todas las vías que pudo a quien es señalado como el responsable de la debacle, Santiago "Peaky Blinder" o "Mago del Kremplin" Caputo, el asesor estrella del líder libertario por estas horas en el centro de las páginas políticas por su interna con Karina Milei, la poderosa hermana del Presidente y, además, por ser el límite de las condiciones que Mauricio Macri acepta para negociar gobernabilidad con La Libertad Avanza

Pese al escándalo por la denuncia contrapor violencia de género contra su ex pareja, el gobierno de Javier Milei atraviesa una de las peores crisis políticas que tuvo - y tuvo varias - en los más de 8 meses de gestión que acumula al día de hoy.Sin embargo,Mientras sigue de licencia de viaje al sur del país a pesar de la crisis política del Gobierno, el Caputo más joven del clan que integró los últimos dos gobiernos liberales en la Argentina logró que Milei salga a ratificar su continuidad, pese a los conflictos que mantiene con Karina y otros sectores libertarios y las presiones del PRO de Macri.Según publicó esta mañana Clarín, el Presidente - enojado - calificó de “operaciones” a las acusaciones contra Santiago Caputo que se filtraron en estas horas, que incluyen múltiples "off the record" de la Secretaría General de la Presidencia que encbaeza Karina, y luego salió a defenderlo., planteaba Milei, en los últimos días, ante consultas de medios cercanos al Gobierno, una gambeta al tema. Tampoco, llamativamente, usaba X para expresar su postura de manera indirecta. Todo indicaba que las horas de Santi estaban contadas.No obstante, en las últimas horas decidió hablar, o tomó una decisión, tras el duro revés que recibió del PRO y de los cuestionamientos que llegaron desde el Senado, de la propia tropa libertaria, y salió a bancar a su colaborador más valorado., ironizó en la intimidad en las últimas horas según Clarín.En ese sentido, repitió como al inicio de su mandato que Caputo es parte de su "triángulo de hierro", al igual que la enemiga del joven, Karina Milei, y que quienes dicen que está "enojado o peleado con él son mentirosos profesionales"."Nunca estuvo discutido ”, sentenció Milei el tema según las filtraciones de Clarín. El vocero presidencial Manuel Adorni, con esa versión ya publicada, salió a plegarse: “Hay versiones de todo tipo, de lo que quieras con Caputo. Llaman mucho la atención. La relación entre Caputo, Milei, Karina y yo... hay versiones de que hay una pelea feroz, pero son falsas. Está más firme que nadie".La situación se da en una semana en la que el Gobierno recibió dos golpazos políticos con la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia que se la quedó Martín Lousteau y con el rechazo en Diputados a los 100 mil millones de pesos extra para la SIDE.Son dos armas que Caputo perdió y que le valieron las versiones de pelea con Milei y el rumor de que hasta lo había bloqueado en WhatsApp. No las que lo ponen en oposición a Karina. Esas versiones vienen desde antes. En ese contexto, el Peaky Blinder se fue a esquiar a Bariloche. Fuentes de su entorno revelaron que viajó "para salvar a su matrimonio". Otros en el Gobierno lo acusaron de "borrarse" en la semana más difícil.