El Gobierno oficializó el RIGI este viernes: qué significa

El Gobierno oficializó este viernes el Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) a través del decreto 749/2024, publicado en el Boletín Oficial. A qué sectores beneficia el programa sancionado en agosto pasado con la Ley Bases y el paquete fiscal.El objetivo del RIGI es brindar incentivos para quienes busquen invertir en diferentes sectores de la economía argentina, los proyectos deberán traer o implicar cifras superiores a los USD 200 millones. Las empresas que quieran adherir tendrán dos años para hacerlo y el Poder Ejecutivo quedará autorizado a extender ese plazo por hasta un año.Así, el Régimen busca fomentar proyectos donde los ingresos, durante los primeros 3 años, no superen el 30% de la inversión total., por lo que el capital, en general, proviene mayormente de inversores extranjeros. Sin embargo, no es excluyente para la industria nacional.de forma de poder competir con los regímenes que existen en la región y en el mundo".Serán ocho los sectores que podrán formar parte del beneficio del RIGI: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y el rubro de “petróleo y gas”. Para la gran mayoría se exige el mínimo de inversión de USD 200 millones, pero hay excepciones.▪️: actividades relacionadas con la producción de productos cuyo insumo principal es la madera, incluyendo la implantación de bosques.▪️: actividades orientadas al servicio de hospedaje y alojamiento.▪️: incluye la construcción de estructuras físicas, redes y sistemas necesarios para:▪️(vial, terrestre, marítimo, ferroviario, etc.) y proyectos de esparcimiento.▪️como salud, educación, telecomunicaciones, entre otros.▪️: actividades relacionadas con la prospección, exploración, extracción, y explotación de minerales.▪️: producción de bienes y servicios tecnológicos innovadores en áreas como biotecnología, nanotecnología, movilidad con nuevas tecnologías, industria aeroespacial, nuclear, robótica, inteligencia artificial, entre otros.▪️: procesamiento e industrialización del mineral de hierro y acero.▪️: actividades relacionadas con la generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables, además de otras energías bajas en carbono y bioenergía.▪️: incluye actividades como la construcción de plantas, oleoductos, gasoductos, petroquímica, refinación, producción de gas natural, y exploración y explotación de hidrocarburos, especialmente costa afuera.