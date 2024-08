"Quién es más cruel con los viejos y los niños": Lilita Carrió apuntó fuerte contra Milei y Macri por el veto a la movilidad jubilatoria

Tras el anuncio del veto a la movilidad jubilatoria que fue aprobada ayer en el Senado, la fundadora de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, apuntó este viernes contra Javier Milei y Mauricio Macri -que expresó su apoyo al Presidente por la decisión- desde sus redes sociales."Adivina adivinador quién es más cruel con los viejos y los niños, Javier o Mauricio. No se pero del cielo esto no viene", lanzó Carrió, en un claro rechazo al veto.La Coalición Cívica formó parte de la larga disputa entre el oficialismo y la oposición alrededor de los aumentos de los haberes jubilatorios. En febrero, cuando cayó Ley Bases y el Gobierno se quedó sin un mecanismo para su regulación, fue la CC la que presentó un proyecto que buscaba actualizaciones mensuales y los jubilados no perdieran poder adquisitivo. La iniciativa tuvo la firma de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, diputados que responden a Carrió.De hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullch, cuestionó a Macri por su postura respecto a la nueva modalidad jubilatoria aprobada en el Senado y aseguró: “Uno está a favor o en contra del cambio”.En su cuenta de X, la funcionaria acusó al expresidente de mandar a votar a los senadores del PRO “un proyecto fiscalmente irresponsable” y de atentar contra el plan económico de Milei.La disputa entre los referentes macristas data justamente del momento en que Bullrich decidió ingresar al gobierno de Milei y Macri le reprochó el no esperar una decisión conjunta de PRO. El expresidente se habían comunicado inclusive en los últimos días en medio de las diferencias que tienen respecto al rol que debería jugar el PRO en este proceso, justo antes de que los legisladores macristas rechazaran el DNU de los fondos reservados para la SIDE y votaran a favor de la actualización de los haberes jubilatorios.Así, las dos dirigente salieron a cruzar a un Mauricio Macri que intenta hacer las veces de malabarista entre la presidencia del PRO y un intento de acercamiento con Milei, aún cuando las propias fuerzas libertarias parecen estar en contra de este acuerdo.Lo cierto es que las esquirlas de la postura adoptada por su partido en torno a la votación del ajuste para las jubilaciones, entre otras cuestiones, hacen que desde La Libertad Avanza no terminen de ver con buenos ojos el interés de Milei por sumar al PRO a sus filas.