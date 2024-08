Luis Juez aseguró que el PRO votó la reforma jubilatoria tras un acuerdo con el Gobierno: Cumplimos a rajatabla la palabra

Nosotros construiremos una importante cantidad de votos negativos en tres artículos que al Gobierno le resultaba absolutamente clave porque son los que financian el presupuesto y rompe el equilibrio fiscal. En eso hemos cumplido a rajatabla la palabra empeñada”

Luego de que la Cámara de Senadores aprobará la ley de reforma jubilatoria, incluso con votos a favor del partido amarillo, y el presidente Javier Milei decidiera vetar a norma, el senador“Nosotros estuvimos trabajando durante 15 días buscando soluciones y alternativas. Con claridad,”, contó Juez durante una entrevista en Radio Mitre.El jueves, el Senado aprobó la ley de movilidad jubilatoria por 61 votos a favor y ocho en contra, lo que significa que se aprobó por dos tercios y establecieron cambios al modelo que propuso el Ejecutivo por DNU. Lo cierto es que luego de quey sostuvo: “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”.Juez, quien mantuvo una reunión por Zoom con Macri señaló que el expresidente no estaba enterado de las negociaciones al publicar su apoyo al veto presidencial. “hay que tener la capacidad para imaginarse distintos escenarios. Cuando no tenés la mayoría, tenés que construirla., subrayó el cordobés.“Ya no es mi tarea, yo no soy funcionario del Gobierno.El kirchnerismo es un bloque fuerte con 33 senadores. Es muy complicado”, analizó Juez.