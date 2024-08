¿Es posible gobernar un país sin trabajo e industria?

Estaba claro que en diciembre de 2023 relatábamos lo que hoy está pasando en términos económicos y sociales. Se jugabanSeguramente el pueblo enojado, y con razón porque el gobierno anterior no pudo cumplir con sus promesas de campaña ni solucionar los problemas estructurales, perdió las esperanzas en un proyecto humanizador y decidió un salto al vacío. Tenemos que comprender, entender, y hoy más que nunca ser solidarios con los que la están pasando mal.Las políticas de ajuste llevadas adelante por el Gobierno nacional han afectado en general de manera negativa a la producción nacional, y especialmente a todas y cada una de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.Empresas que integran el entramado federal productivo argentino, donde ya se han generado todas las medidas preventivas que se suelen tomar en estos casos, suspensión de personal, reducción de tareas, reducción de horas de trabajo, licencias anticipadas. Lamentablemente lo que sigue son despidos de personal y cierres de las mismas, quienes ya no pueden seguir afrontando los altos costos operativos, el incremento de los insumos, de los servicios públicos y la caída estrepitosa del consumo que cada mes se acelera y deteriora más. Por eso decimos que es un momento crítico.Hace pocos días, un nuevo informe de UNICEF dice que, tristemente, en el país un millón de niños se van a su cama sin cenar. Como si fuera poco, quiero señalar que en los últimos seis meses se generaron 1.5 millones de nuevos pobres y 1.9 millones de indigentes. Con esto no deseo eximir de culpas a nadie, pero es muy claro que las políticas económicas de este gobierno profundizaron los datos de pobreza y hacen que los niños pierdan la esperanza de pensar en un futuro con oportunidades.Hoy nos encontramos con una fuerte recesión en un amplio sector de nuestra industria, una fuerte baja del consumo interno, nueve de los catorce sectores de la actividad industrial se encuentran en baja y redujeron la cantidad de personas trabajadoras.Con estos casi nueve meses de gobierno, donde los indicadores económicos y de pobreza se han acrecentado negativamente, las internas en el Ejecutivo son moneda corriente y se suman a las renuncias de decenas de funcionarios, se produjo un hecho gravísimo que pone en riesgo el sistema democrático que tanto nos costó conseguir, como lo fue la visita de diputados libertarios a genocidas y torturadores.El hecho ya era grave por la visita en sí mismia, pero además vino acompañado de proyectos para alivianar sus penas a quienes ya fueron condenados, y que principalmente no se vio un arrepentimiento y sí vimos el amparo por parte del sistema político oficialista protegiendo de sanciones a los autores del escándalo.Si bien el momento que vive hoy el peronismo es complejo, enfrentando retos internos y externos por resolver, vale la pena preguntarse:En principio, comenzar un ciclo de renovación dirigencial, una adaptación a los nuevos escenarios políticos y económicos que enfrenta y tendrá que enfrentar la Argentina.Estoy convencido que nuestros principios e ideales siguen más vigentes que nunca, que tenemos que convocar a la ciudadanía para defender con políticas públicas a nuestra niñez y adolescencia, reordenar las políticas y recursos existentes orientadas a esta población vulnerable en un programa integral de asistencia directa, que garantice los alimentos básicos desde el nacimiento hasta la adolescencia, invirtiendo los recursos necesarios para garantizar la atención inmediata de la emergencia actual.Al margen de todos estos datos preocupantes y negativos, Milei y Luis "Toto" Caputo celebran logros económicos que solo ellos ven. ¿Pero a costa de qué y de quiénes? Este no es el país con el que soñamos, no era el modelo que proponíamos, por eso hoy tenemos que estar de pie para poder levantar a los caídos, que van a ser muchos.El peronismo tiene que ser inteligente, fomentar una nueva generación de dirigentes, fortalecer el dialogo interno, que sea abierto y constructivo, promover el debate para zanjar las diferencias, conectarnos con la sociedad, escucharlos, comprender las necesidades y demandas actuales, reforzar nuestra identidad y valores, justicia social, independencia económica, soberanía política, defensa del trabajo e industria nacional, y ser generosos en la construcción para armar un gran movimiento nacional.Con el peronismo de pie y en acción, lograremos garantizar una infancia feliz con educación, salud y crecimiento sano, estaremos formando a los próximos hombres y mujeres que seguramente tendrán en sus manos los destinos de nuestro país.El desastre que dejarán va a ser histórico: con pobreza, desocupación y miles de PyMEs y fábricas cerradas.* ex titular de El Estado en tu barriocongresal PJ Nacional y PJ CABA