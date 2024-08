El Gobierno dio marcha atrás y mantendrá la Red Sube para los viajes de jurisdicción nacional

El Gobierno nacional dio marcha atrás y finalmente mantendrá el programa Red Sube para los viajes de jurisdicción nacional del AMBA, lo que incluye trenes y colectivos.“En el marco del ordenamiento de subsidios al transporte, el Gobierno Nacional definió terminar con los favoritismos hacia algunas jurisdicciones en relación a los recursos destinados a financiar al transporte y garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos”, señala el documento difundido desde la Secretaría de Tranporte.En este sentido, apuntan que “la Nación mantendrá el programa Red SUBE en las líneas de colectivo de Jurisdicción Nacional y en los trenes, a la vez que se sostendrá la Tarifa Social a más de 5.3 millones de personas que pagan el boleto con un descuento del 55% en todo el país. De esta manera, el Estado Nacional continuará con el programa de descuentos de 50 y 75% en el valor del boleto de los viajes en las 103 líneas de jurisdicción nacional del AMBA y en los trenes”.También sostienen que, “debido a que el Estado Nacional subsidia únicamente con tarifa social a los transporte jurisdiccionales, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no puede exigir privilegios para su jurisdicción y menos tener un accionar que se asocie al ventajismo político”.“Desde el Gobierno Nacional se apunta a que los recursos se distribuyan de forma equitativa en todas las provincias del país, asumiendo los gastos exclusivamente de las responsabilidades que le corresponden”, argumentan.Finalmente, remarca que “en el mes de julio la provincia de Buenos Aires había aceptado hacerse cargo de los costos del sistema en las líneas de colectivo de su territorio, pero ahora decidió que no solventará Red SUBE, perjudicando a más de 450 mil bonaerenses por día que no podrán acceder a los beneficios. La medida va en línea con que las jurisdicciones implementen los descuentos que consideren como sucede por ejemplo en Mendoza y Rosario, entre otros”.