Milei dijo que los llamados de periodistas a políticos son "hostigamiento" y ejemplificó con Conan y sus perros

El presidente Javier Milei volvió a atacar a periodistas, en este caso para defender a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quien había apuntado en X contra María O´Donnell al tildarla de "despertador privado" como queja por llamados que productores de la periodista le hacen para entrevistarla, sin respuesta

Así es el hostigamiento de algunos periodistas. No tienen el más mínimo respeto. En mi caso debí soportar el acoso y persecución de un periodista que llegó a llamar 30 veces por día durante una semana a uno de los veterinarios de mis HIJITOS.

Y cuando uno los expone lloran... https://t.co/g4PvFlGZfD — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2024

Yo estoy al aire a esa hora, deben ser llamados desde el teléfono de producción, pero responden a mis pedidos para ver si logramos una nota con @lilialemoine, no veo nada malo en intentarlo… https://t.co/8K5fTMapyz — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) August 27, 2024

