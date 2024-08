Se complica la salud del ex presidente de "Pepe" Mujica: fue internado de urgencia tras tratamiento contra el cáncer

El ex presidente uruguayo José Mujica fue ingresado este martes por la mañana en el sanatorio Casmu de Montevideo, donde se espera que permanezca en observación entre 24 y 48 horas. Esta internación se produce como consecuencia de complicaciones derivadas de su reciente tratamiento de radioterapia para un cáncer de esófago.

Según reportes de medios locales, Mujica enfrentó problemas durante su tratamiento en el hogar, donde tuvo dificultades para recibir suero debido a problemas para localizar una vena, agravados por una vasculitis crónica.Cabe señalar que en una reciente entrevista con The New York Times, Mujica mostró un enfoque filosófico sobre su situación., reflexionó el expresidente. También abordó el sentido de la vida y la importancia de buscar la felicidad más allá de la riqueza material.Con 89 años, Mujica espera los resultados finales de su tratamiento. Aunque una ecografía reciente no reveló irregularidades, aún se necesita una endoscopía para confirmar la desaparición del tumor. A pesar de un diagnóstico clínico relativamente positivo, su esposa, Lucía Topolansky, destacó que Mujica enfrenta una considerable debilidad y requiere tiempo para recuperarse., afirmó su compañera.