La respuesta de Mayra Mendoza a Mayans sobre "quién puso a Alberto Fernández como presidente" del PJ Nacional

A propósito del interrogante planteado por el Senador Mayans y por las dudas…



Clarín, 02 de octubre del 2020.

“Empezó el operativo clamor. El consejo nacional del PJ le trasladó al jefe de Gabinete Santiago Cafiero el deseo de que el presidente Alberto Fernández se convierta… pic.twitter.com/TMqRSEVcG3 — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) August 27, 2024

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recogió el guante luego de los dichos del senador formoseño José Mayans y mostró fragmentos de notas periodísticas que dan cuenta del consenso que hubo para que el expresidente Alberto Fernández estuviera al frante del Partido Justicialista (PJ) Nacional, en un contexto en que se lo contraponía con la figura de CFK.Luego que Cristina Kirchner pidiera una "pericia psiquiátrica" para los que dicen que Victoria Villarruel es peronista, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP) en el Senado, José Mayans -quien había considerado que la vice de Javier Milei "se aproxima ideológicamente" al Partido Justicialista- salió a responder en una entrevista radial."Yo no tengo nada contra Alberto, pero lo pusieron de presidente del partido y él se manifestaba social demócrata ¿Qué hacemos con los que lo pusieron a Alberto (Fernández) de presidente del partido? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?", ironizó Mayans.En declaraciones a Radio 10, el senador de Unión por la Patria evitó aclarar si se refería a Cristina Kirchner y argumentó: "No sé quién lo puso. Hubo un grupo de gente que dijo que Alberto tenía que ser el presidente del partido".A raíz de esas declaraciones, la intendenta publicó un tuit en su cuenta personal donde explica -a través de distintas notas periodísticas- el "interrogante planteado por el Senador Mayans".