Caso Loan: La jueza Cristina Penzo puso en duda encontrar a Loan con vida

A más de 75 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la jueza de la causa, Cristina Penzo, afirmó no poder asegurar “encontrar a Loan con vida o en determinadas condiciones”. “Nosotros vamos a poner lo mejor sin dudas, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida o encontrarlo en determinadas condiciones. Esto me parece que ya es ponernos un saco muy pesado”, sostuvo la magistrada en diálogo con un medio de Corrientes.En el mismo sentido, negó las versiones sobre cualquier posible relación con alguna de las personas apuntadas al expresar: “Como juzgado negamos cualquier tipo de acuerdo o negociación con alguno de los grupos que mencionaron”. “Todo lo que se está cuidando dentro del proceso creo que incomoda y molesta”, remarcó.Con respecto a la búsqueda del niño de 5 años, ratificó que la misma “es permanente y constante en todo el mundo y en el país”. “En eso también destacó la colaboración que hemos tenido de todos los funcionarios magistrados del país e internacional”, agradeció.El abogado Fernando Burlando, quien representa a la madre de Loan Danilo Peña, insistió el sabado en que la desaparición del menor es sin dudas "una cuestión de trata" y advirtió que, en su opinión, el niño "ya no está en el país" y es muy probable que se encuentre en Brasil. "Yo pienso que ya no está en el país, que cruzó obviamente la frontera. Muy cerca está Paraguay, está Brasil. Yo fui hasta Paraguay. Chile también puede ser una alternativa, pero hoy me parece que es Brasil", afirmó el letrado en eltrece."Desde mi punto de vista, no tengo duda que es una cuestión de trata. Es más, a más de 70 días de la desaparición de Loan, él nos abrió esta puerta que era negada por las autoridades, negada por los funcionarios judiciales.