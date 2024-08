La tarifa de agua vuelve a aumentar en septiembre y pasará a costar más de $23.000

Aysa mantiene el esquema de segmentación de subsidios, focalizado en la geolocalización de los usuarios. De esta forma, la factura media mensual en servicios de agua sin impuestos pasaría, para la zona geográfica considerada de altos ingresos (534.517 hogares), de $22.137 a $23.129; para la zona media (996.718 usuarios), de $20.104 a $21.005; y para la zona baja (1,2 millones), de $16.155 a $16.878.

Lasy cloacas de Aysa volverán a aumentar en septiembre un 4,48%. De esta manera, la factura promedio sin impuestos pasará de $18.799 a $19.621. Con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $23.700.La Secretaría de Obras Públicas publicó los ajustes que comenzarán a regir desde el consumo de septiembre. Tras la quita de subsidios de abril, que implicó una suba de 209%, los valores se actualizan todos los meses según una fórmula polinómica que tiene en cuenta el índice de salarios (IS), de precios internos al por mayor (IPIM) y el del precio al consumidor (IPC). En el año, las boletas de agua en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subieron 271%, muy por encima de la inflación.Los incrementos empezarán a impactar paulatinamente en las facturas con vencimiento en los primeros días de octubre. Vale aclarar que los usuarios que viven en zonas alta y media no reciben más subsidios y pagan el costo pleno del servicio.En lo que se refiere a tarifa social, hay 130.000 beneficiarios que reciben un aporte mensual.Para los usuarios residenciales y baldíos cuyos inmuebles se localizan en áreas calificadas con coeficientes zonales bajos se mantiene el subsidio del 15%. Esto abarca a 1,8 millones y no es necesario realizar gestión alguna para acceder a este beneficio (a diferencia de la tarifa social, que hay que solicitarla cada año en la página del ente regulador de agua y saneamiento, ERAS).