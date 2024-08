Chile denunció una posible incursión de aviones argentinos sobre su espacio aéreo, pero Argentina lo niega

La ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández, indicó que la Fuerza Aérea chilena envió dos aviones de combate F-5 desde la base aérea de Chabunco, en Punta Arenas (3,000 kms al sur de Santiago), luego que radares en la zona austral del país detectaran una posible incursión aérea argentina no autorizada. Sin embargo, desde el Gobierno argentino lo niegan.La noticia la dio a conocer BíoBíoChile, tras una publicación de un usuario de X, llamado César Quezada (@cesar_quezada), quien alertó de una supuesta misión de intercepción real hacia la frontera con Argentina. Según el mismo usuario en otra publicación, “se cree que aviones Pampa argentinos pudiesen haber pasado a Chile sin autorización, grave considerando que hay buques argentinos en Magallanes por UNITAS”.Según información del citado medio, la violación del espacio aéreo se habría producido aproximadamente a tres mil pies, entre el monte Aymond y el Estrecho de Magallanes. Por eso se activaron los protocolos.No obstante, el usuario llamado César Quezada afirmó que si no fueron aviones argentinos podría haber sido un drone de última generación de UK que no fue captado por ningún radar argentino y si por Chile.A través de sus redes sociales, Fernández informó que ya se inició una investigación al respecto. “Lo que corresponde decir y para tranquilidad de toda la ciudadanía es que la Fuerza Aérea activó los protocolos y defendió nuestra frontera y soberanía como corresponde”, manifestó la ministra.Por su parte, la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, aseguró que se pusieron en contacto con el embajador en Argentina, Antonio Viera-Gallo, quien ya estaría haciendo averiguaciones con el gobierno de Javier Milei.Consultado por Clarín, la Fuerza Aérea Argentina afirmó no sólo que ningún avión de su flota hizo una incursión aérea sobre Chile y que tampoco podría haberla hecho porque a esa hora no tiene aviones que vuelen sobre la zona.Mientras que desde el Gobierno de Javier Milei evitan caer en peleas con Boric, por razones estratégicas, la Fuera Aérea Argentina insistió en su versión. El único vuelo que hicieron ese día fue un LADE, Twin Otter que voló por la Aero vía y bajo control de Comodoro Rivadavia. El único movimiento detectado de LADE fue entre las 15.35 y las 16.55.