"¿Quién es?": Cúneo Libarona chicaneó a Rodríguez Larreta tras sus críticas

El Ministro de Justicia de la Nación,, minimizó los cuestionamientos del ex jefe de Gobierno porteño y dirigente del PRO,, quien lo cruzó por sus declaraciones sobre las identidades sexuales en su discurso ante la cámara de diputados.", chicaneó el funcionario consultado en una entrevista que ofreció al canal TN por las críticas de Larreta.Cúneo Libarona había lanzado polémicos dichos al sostener que el Gobierno libertario rechaza la diversidad de identidades sexuales "que no se alinean con la biología". Además, el funcionario aclaró que sus palabras se comprendieron "en parte" porque no lo dejaron expresarse de manera completa.Ante lo que Rodríguez Larreta, que elevó su perfil público tras el lanzamiento de MAD (Movimiento al Desarrollo), compartió las afirmaciones del funcionario y se preguntó:".Al respecto,", haciendo referencia al oportunismo político, luego de la derrota en las internas que sufrió el referente del partido amarillo a manos de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bulrich."Los invito al Congreso. Me expresé, en parte, porque quedó donde digo que hay dos sexos, varón y mujer, que es según la biología, y no seguí", explicó el titular de la cartera de Justicia sobre sus apreciaciones en la cámara baja.Al cerrar, opinó que con las cuestiones de género "se hicieron muchos negociados" y apuntó contra el ex Ministerio de la Mujer, al afirmar que "aprovechan para decir cosas que no son ciertas".