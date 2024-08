Grave: empresas de colectivos advierten que reducirán servicios por la quita de subsidios de Milei

Tras el anuncio del Gobierno de que en septiembre quitará parte de los subsidios a los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el conflicto con las empresas de colectivos y con el costo que pasarán a pagar los usuarios se recrudece y desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) advirtieron que "si no se llega a una solución, las empresas no tendrán dinero para pagar salarios y va a haber reducción de servicios".El vicepresidente de AAETA, Luciano Fusaro, fue quien precisó que si la quita de subsidios se hace efectiva, no van a "poder pagar los salarios" y tendrán que "reducir servicios"."La semana que viene es crítica" para el sistema de transporte del AMBA, aseguró el empresario, quien explicó que hay tres problemas en simultáneo que ponen en jaque al transporte. El "más grave" es la diferencia entre Nación y Ciudad por el financiamiento de las 31 líneas que circulan por esta zona geográfica.En diálogo con la señal de noticias C5N, expresó: "Si la semana que viene esto no se soluciona y las empresas no reciben la totalidad de subsidios, podríamos tener un problema grande"."Otro problema es que el ingreso que reciben todas las empresas del AMBA está congelado y debe ser actualizado", señaló el directivo. Sobre las posibles consecuencias, explicó: "Gradualmente se irán reduciendo servicios y de no mediar solución este problema se irá acentuando".En igual sentido, agregó que "habrá menos frecuencia y de hecho ya hay 5% menos de frecuencia en comparación a 2023", al tiempo que "se trata de preservar la hora pico, y esto se complica más en las noches, toda reducción es dolorosa".Para un usuario de Provincia que trabaja en la Ciudad de Buenos Aires cinco días a la semana, el precio actual de movilizarse es el siguiente:Promedio actual con SUBEIDA-Boleto colectivo: $ 413,4-Boleto tren: $ 130-Boleto subte: $ 162,5VUELTA-Boleto subte: $ 650-Boleto tren: $ 130-Boleto colectivo: $ 103,3Total: $ 31.785Promedio actual sin SUBE, o sea a partir de la medida del Gobierno para septiembreIDA-Boleto colectivo: $ 413,4-Boleto tren: $ 130-Boleto subte: $ 162,5VUELTA-Boleto subte: $ 650-Boleto tren: $ 130-Boleto colectivo: $ 413,4Total: $ 37.986Pero además el gobierno de Javier Milei determinó el traspaso del costo de las 31 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que solo circulan en territorio porteño al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual golpeará fuerte al bolsillo de los usuarios. Si la Casa Rosada no cambia de decisión antes de fin mes, como le pidió el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el valor del pasaje mínimo pasará de $ 371 a $ 642.La Ciudad tiene 31 líneas de colectivo de jurisdicción nacional que solo tienen recorrido dentro de CABA. El valor de la tarifa plena es de $ 863, a la que se le restan los subsidios por parte de Nación ($ 271) y Ciudad ($ 221). De esa forma, hoy el pasajero paga como boleto mínimo $ 371."Desde el 1º de septiembre, al retirarse el subsidio de la Nación, el gobierno nacional debería establecer una nueva tarifa en $ 642", explican desde la administración porteña, monto que se explica en la diferencia necesaria para sustituir la quita de los $ 271 sin afectar la calidad ni la prestación actual del servicio.Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de CABA y a las que Nación les quitará el subsidio correspondiente al programa Red SUBE son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151.