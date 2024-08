"Era insostenible": Atauche tras la expulsión de Paoltroni del bloque de senadores de La Libertad Avanza

El presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza,, se refirió a expulsión del senadordel espacio y aseguró que la relación con su par dentro de la bancada "era insostenible".y esto te lo digo que yo, personalmente, con Francisco no tengo ningún problema", aseguró el legislador en diálogo con radio Rivadavia donde explicó: "No coincidíamos en algunas cuestiones, pero sobre todo en cómo se iban manejando las cosas en lo comunicacional. Cuando uno entra en un bloque,".Al respecto, precisó que hubo "algunas declaraciones" que no gustaron dentro de la dirigencia de La Libertad Avanza y ese fue uno de los detonantes que llevó al pedido de expulsión del senador del bloque. La referencia de Atauche apuntapara ocupar la vacante de ministro de la Corte Suprema, una idea de Santiago Caputo concretada por el presidente Javier Milei, que sumó fuego a la interna con la vice Victoria Villarruel quien también se opone a Lijo.Paoltroni había señalado que se haría lo posible para evitar su designación. “El Presidente tiene la oportunidad de retirar el pliego y honrar su palabra y su compromiso con todos los argentinos del bien que votaron un cambio”, sostuvo en declaraciones a TN. Además, se había manifestado en contra del DNU que le otorga 100 mil millones de pesos a la SIDE. Su expulsión va en línea con la decisión del Gobierno de eyectar a todo aquel que se manifieste o piense en contra del Presidente.Ante el pedido del bloque, Villarruel señaló el jueves que rechazaría por "improcedente" la solicitud de cuatro senadores del bloque LLA. Según la Vicepresidenta, la "Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques". "Como no era correcto el pedido presentado por el senador Atauche se le pidió que cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde", agregó.Sin embargo,