Gobiernos de Chubut, Santa Fe y Entre Ríos convocaron a las demás provincias a "construir una agenda en común"

Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y Santa Fe, Maximiliano Pullaro; se reunieron este jueves en Rosario para avanzar en acuerdos vinculados a la producción y convocaron a las demás provincias a "construir una agenda en común"."Encuentros y acuerdos como este, que parecen innovadores, son lo que tenemos que replicar en toda Argentina para tener una agenda común. Resolviendo la macroeconomía no se resuelven todos los problemas. El ánimo de esta agenda federal tiene que ver con colaborar con las metas del gobierno nacional para salir de ese país pendular que tenemos que refundar cada cuatro años", expresó Torres tras la reunión.En ese sentido, el mandatario patagónico se refirió a la necesidad de discutir un modelo de "federalismo fiscal" para lograr "un país más justo, con obligaciones y derechos". "Seguimos discutiendo lo mismo que hace 100 años: el federalismo y qué modelo de país queremos. La única forma que tenemos como país de salir adelante es entendiendo qué se hace de la mano de esa Argentina productiva, del mal llamado interior, que es la que financia cosas que no vuelven en la misma proporción", manifestó Torres.Por su parte, Frigerio indicó que "desde hace nueves meses en la Región Centro estamos apostando por el desarrollo del sector privado", y precisó que su objetivo es "generar condiciones desde el Estado para el desarrollo de la producción, del comercio y del turismo; porque si no generamos empleo de calidad en el sector privado no tenemos futuro en Argentina". "Hay muchos gobernadores que tenemos la misma idea del norte al cual tiene que ir el país y la vamos a defender en cada oportunidad que tengamos. Es en las provincias donde se genera la prosperidad y el progreso para la Patria", agregó Frigerio."Esta pelea la vamos a seguir dando en todos los ámbitos que correspondan, incluso en el ámbito judicial, cuando ya agotemos la vía administrativa y el diálogo político, tal como estamos haciendo los tres en una defensa que nos une, como es el financiamiento de las cajas provinciales de salud", concluyó.A su turno, Pullaro destacó la necesidad de "defender cada una de nuestras provincias y asociarnos de manera inteligente para construir políticas públicas de mediano y largo plazo que permitan a nuestros territorios ser más eficientes, desarrollarse y generar crecimiento económico".Al respecto, señaló: "Argentina hoy comienza a tener una importancia diferente en energías, petróleo y gas, y tenemos que estar preparados para el desarrollo que va a venir. Santa Fe, Entre Ríos y Chubut deben ser socias estratégicas para fortalecer a nuestros sistemas productivos".Los gobernadores suscribieron este jueves una serie de convenios de cooperación para el desarrollo de políticas específicas de fortalecimiento industrial y promoción turística entre Santa Fe y Chubut. Uno de los acuerdos está vinculado a la ejecución de políticas de desarrollo industrial en ambas jurisdicciones, en articulación con las cámaras y federaciones del sector privado.El acuerdo tiene como finalidad contribuir a la promoción de la industria como actividad económica de interés, propiciando el desarrollo de proveedores, la capacitación mutua y el intercambio de tecnologías de las empresas que operan, particularmente, en el sector del petróleo y gas, "considerando la vocación de estas provincias de contar con una conectividad aérea directa que las pueda vincular estratégicamente".Por otra parte, se firmó también un convenio de Promoción y Difusión Turística con el objeto de consolidar la actividad, así como su fomento y desarrollo sostenido y sustentable, mediante la mejora en la calidad de los servicios y la creación de destinos competitivos.En ese marco, el acuerdo apunta a "contribuir a la implementación efectiva de los planes de ambas provincias, facilitando la colaboración en el desarrollo de infraestructura turística, la capacitación de prestadores de servicios, y la formulación de políticas que aseguren una oferta competitiva a nivel nacional e internacional".Los convenios fueron firmados en un acto desarrollado en la Casa de Gobierno de la capital santafesina. Participaron, además de los gobernadores, la vicegobernadora de la provincia anfitriona, Gisela Scaglia; legisladores nacionales y provinciales; intendentes; concejales, y funcionarios de los Ejecutivos de las provincias participantes.