En medio del paro de aeronáuticos Bullrich apuntó contra Aeronlíneas Argentinas: "Si no se ordena, se privatiza"

En medio de las demoras y cancelaciones en Aeroparque por los paros parciales de los pilotos de diferentes empresas, la ministra de Seguridad,, lanzó una advertencia a Aerolíneas Argentinas y remarcó que “si no se ordena, se privatiza en cualquier momento”.Basta de jorobar a la gente. Tendrán que empezar a pagar las empresas y Aerolíneas Argentinas tendrá que alinearse a una estrategia”, planteó Bullrich este viernes declaraciones a LN+.Consultada sobre la protesta de este viernes, que se extendía desde las 8 a las 11 en el caso de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y de 9 a 12 para el personal de Intercargo, la funcionaria de Javier Milei dijo "si el Ministerio de Trabajo decreta la esencialidad", en realidad se refería al Ministerio de Capital Humano, desde el Ministerio de Seguridad pueden "tratar de ayudar a que se cumpla”. “”, señaló.Y adelantó, en caso de que se concrete, que “los que no se alinean tendrán que tener consecuencias". "”, remarcó Bullrich y agregó: “Existe una decisión de muchos gremios de decir ‘hago un paro, pero no lo hago’. Viste que hacen como asambleas, si hacen daño, que hay que trabajar sobre eso porque el orden público y el orden de la vida de la gente de todos los días es fundamental".Por la medida de fuerza, tanto Aerolíneas, FlyBondi como Jetsmart decidieron reprogramar y relocalizar los vuelos hacia aeropuerto internacional de Ezeiza, donde ya se habían registrado demoras y cancelaciones el miércoles por otra protesta de los sindicatos.