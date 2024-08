"Dice que va a meter presos a todos los montoneros, ¿también a Bullrich?": Lemoine volvió a apuntar contra Villarruel

En el marco de la interna en La Libertad Avanza (LLA), la diputada Lilia Lemoine acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de "perseguir personas en democracia" por decir que "va a meter presos a todos los montoneros". Pero no se quedó ahí sino que también preguntó si encerraría a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su pasado en la organización guerrillera peronista."Villarruel está con el síndrome de la vice. Está haciendo campaña proselitista y diciendo barbaridades. No está defendiendo a la gente que la apoyó y para taparlo mete un acto diciendo que va a meter presos a todos los montoneros, ¿también a Bullrich que está haciendo bien su trabajo?”, acusó Lemoine en declaraciones radiales.A pesar de continuas desmentidas del presidente Javier Milei y su vice, desde sus entornos dejan trascender en off el malestar y desconfianza mutua. En esta disputa, como en otras discusiones internas de LLA, la diputada Lemoine parece ser una de las voceras del Ejecutivo.En una entrevista en CNN Radio, Lemoine acusó a la vicepresidenta de querer armar "un gobierno dentro del gobierno". A pesar de eso, luego le bajó el precio: "No es un problema institucional. Si se va (Victoria Villarruel), la reemplazaría el que sigue. Los libertarios no venimos de la política y la conducta normal es fingir demencia y seguir. Somos seres humanos y si está haciendo cosas que demuestran que está con la maldición de la vice hay que decirle".Las promesas que la Vicepresidenta lanzó desde el Senado respecto a la reapertura de causas de “víctimas de terrorismo” generó reacciones encontradas en distintos espacios del arco político.