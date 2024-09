Trasladaron a los hermanos Kiczka a un penal de Misiones

Los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados del delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, fueron trasladados a un penal de Misiones por “cuestiones de seguridad”, tras estar detenidos desde el jueves en una comisaría de la localidad de Apóstoles. “Por decisión del juez Miguel Ángel Faría, alegando razones de seguridad, se ordenó hoy -domingo 1/9/24- trasladar al establecimiento carcelario de Cerro Azul UP VIII para el adecuado resguardo de los dos detenidos en celdas por separado”, señala el escrito presentado.Como están procesados, los detenidos estarán separados del resto de los internos de la Unidad Penal VIII de Misiones. La medida también fue llevada a cabo luego de que los hermanos se negaran a declarar ante el juez Faría después de ser capturados, el diputado en Corrientes y su hermano en Misiones.Además, en la misma jornada de los traslados, se anunció que hubo revelos en la Comisaría de Apóstoles sobre el jefe de la Comisaría de Apóstoles, subcomisario Carlos Ariel Ferraz, y el subjefe, el oficial auxiliar Alejandro Rubén Cáceres. Ahora, como nuevo jefe, fue puesto en funciones el subcomisario Héctor Boni y el oficial auxiliar Walter Rodríguez como subjefe de la seccional.El traslado de ambos se dio luego de haber recibido la visita de sus familiares, quienes cuestionaron la prensa y tuvieron una serie de particulares actitudes. Tras estar un instante juntos, el padre de los detenidos, Leonardo Kiczka, cargó contra la prensa: “Ahí te dejo el número de teléfono del comisario. No voy a declarar nada todavía. Me siento mal, aparte, con todas las barbaridades que están diciendo... Por Dios”.Por su parte, la tía de los acusados saludó sonrientemente frente a una cámara, luego se alejó, se subió a un vehículo junto a Leonardo Kiczka e interrumpió las preguntas de los periodistas. Cuando el auto arrancó, sacó la lengua a las personas que se encontraban en el alrededor.Germán Kickza fue detenido el pasado miércoles por la noche en el pueblo de Loreto, Corrientes, tras permanecer varios días prófugo, pese a tener pedido de captura internacional, ya que se especulaba que podría encontrarse en España, Paraguay o Brasil. Una vecina de dicha localidad fue quien hizo la denuncia y alertó a los investigadores que el diputado libertario se escondía en el camping de la zona, donde incautaron su celular sin chip, dinero y el Toyota Corolla en el que se movilizaba. También se incautó el teléfono del encargado del lugar donde se hospedaba.Por su parte, su hermano, Sebastián, fue detenido un día después, acusado también por el mismo delito. Cayó en la localidad misionera de San Juan de la Sierra, a 40 kilómetros de donde vivía. El segundo detenido fue arrestado luego de una llamada anónima y la Policía de Misiones se acercó al lugar para confirmar que se tratará de él.Ambos comenzaron a ser investigados en febrero de este año por supuestamente estar vinculados a una red de pedófilos que descargaba y compartía material prohibido en la vieja red eMule.