Alarmante informe: las jubilaciones pierden con la inflación y su poder de compra se desploma

Un informe desmintió al presidente Javier Milei, quien justificó su veto a la ley de movilidad jubilatoria con el argumento de que los haberes "recuperaron poder adquisitivo en dólares", y señaló que no solo su poder de compra se desplomó durante el primer trimestre del año, sino que el bono de $70.000 está congelado desde marzo.El estudio del Centro de Economía Política (CEPA) analizó la política previsional del Gobierno y sostuvo queEl DNU 274/2024 del 25 de marzo pasado derogó la fórmula de movilidad del gobierno de Alberto Fernández, tras un primer trimestre que el CEPA calificó de "extremadamente adverso" para los jubilados y pensionados ya que los haberes "no pudieron seguirle el ritmo a los precios" por el "atraso" trimestral de la fórmula anterior.", detalló.El informe destacó que uno de los argumentos del Presidente para vetar la ley de movilidad jubilatoria es que "desde que nosotros llegamos al poder las jubilaciones están 5% arriba, es decir que le ganaron a la inflación". "Esto no es cierto. Las jubilaciones no han ganado poder adquisitivo", afirmó el CEPA., explicó.sostuvo.En concreto, el informe señaló que "las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo". Esta situación no fue atenuada por una política de compensación de ingresos., afirmó el CEPA.El informe también remarcó que "el bono compensatorio que recibía el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000" y mantiene ese valor desde marzo,", añadió.", aseguró el CEPA.