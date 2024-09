La salida es la solidaridad entre el empresariado argentino y los trabajadores, subrayó Fernando Espinoza

Espinoza no escatimó críticas hacia la administración de Milei, afirmando que "Milei es una fotocopia de Macri, esta película ya la vimos y sabemos que destruye la industria nacional". Durante la visita, el intendente subrayó la importancia de la fábrica De la Cruz, que durante 50 años ha sido un pilar en la comunidad y un símbolo de trabajo y perseverancia en La Matanza, conocida como la Capital Nacional del Calzado desde 2006.

En su discurso, Espinoza destacó la grave crisis que atraviesa el sector del calzado, atribuyendo la situación a las políticas del Gobierno de Javier Milei. Según datos de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), en la gestión actual se han perdido miles de empleos en el sector, con una producción reducida al 40% de la capacidad instalada y una caída de las ventas del 45% interanual."Tener un presidente como Milei, que destruye el trabajo y la industria nacional, hace que muchas fábricas estén pasando una de las peores etapas, producto de los megatarifazos y la caída en las ventas", señaló Espinoza. En este contexto, Débora Giorgi, secretaria de Producción local, resaltó la difícil situación en la que se encuentran las empresas y los trabajadores, señalando que "hoy comprar un par de zapatos es un lujo" debido a la realidad importadora promovida por el gobierno actual.Salomón Ramírez Santacruz, dueño de la empresa De la Cruz, expresó su desesperanza y preocupación: “Macri tardó cuatro años para fundirnos, pero Milei nos fundió en ocho meses y cuando se funde una PyME, no se funde una empresa porque perdió la plata, se funden familias”. Ramírez Santacruz advirtió que, sin una resistencia efectiva a las políticas actuales, muchas más PyMEs podrían desaparecer.Para concluir, Fernando Espinoza reiteró su compromiso con la industria local: “Desde La Matanza, Capital Nacional de la Producción y el Trabajo, vamos a seguir peleando, luchando y fortaleciendo en todo lo que podamos a nuestras empresas, para que no quiebren, para que no cierren”. El intendente subrayó que la clave para superar la crisis es la solidaridad entre el empresariado argentino y los trabajadores, destacando la importancia de la unidad para enfrentar los desafíos actuales.