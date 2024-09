El Gobierno frente a la reglamentación de la reforma laboral: "Van a poder diseñar el sistema de despidos que quieran"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado,, participó de un almuerzo de trabajo de la Fundación Mediterranea donde se refirió a la reforma laboral que se espera se reglamente esta semana."Hay un artículo en Ley Bases que lleva el título de Fondo de Cese que dice que las partes pueden salirse de, pero en la reglamentación -que espero salga esta semana-a nivel empresa grande, mediana o chica”, celebró el ministro.En ese sentido, remarcó que la norma permite “seguir manteniendo la indemnización por ley, un fondo individual como la UOCRA, un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro". "van a tener que tener mucha neurona", agregó.Aunque advirtió que si una empresa o un trabajador no convalidan el acuerdo, pueden decir "chau chau" al Fondo de Cese inspirado en el regimen de la construcción.Durante el almuerzo, Sturzenegger destacó el ajuste de Milei y remarcó que el Presidente tuvo la "valentía" de cortar las transferencias a las provincias, reducir el 10% de la planta pública nacional y eliminar la obra pública. "No vuelve más...Milei y el ministro Caputo lograron algo insólito", lanzó.Al respecto, repasó la desregulación iniciada con el DNU 70 y la Ley Bases, y la comparó con un "scrum" de rugby. "Te patean, te escupen, te quiebran la clavícula, y al final del día ves que avanzás 5 centímetros", aseguró. Además, analizó las medidas oficializadas este lunes, entre las cuales destacó que el impuesto PAIS "se pudo bajar por la motosierra".También justificó el decreto que restringe el acceso a la información pública y defendió el veto total a la ley previsional que disponía un aumento jubilatorio. "(Milei) no va a hacer ninguna concesión con el equilibrio fiscal...es como cuando un niño le pide a sus padres ´comprame esto´ y no se preocupa cuanto sale", remarcó.