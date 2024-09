El Gobierno anunció el aumento de planes sociales: ¿Sigue el parche?

En un intento por mitigar las crecientes dificultades económicas que enfrentan los sectores más vulnerables de la sociedad, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettocello anunció un incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AxE) y los montos de la Tarjeta Alimentar. Según la comunicación del ministerio dirigido por Pettovello, las prestaciones sociales han experimentado aumentos sustanciales, con la AUH y la AxE alcanzando los $84.275, y la Tarjeta Alimentar incrementándose hasta un 138% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.



Los datos proporcionados por el gobierno destacan que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, la AUH y la AxE se elevaron un 308%, mientras que el Programa Alimentar aumentó entre un 138% y un 121% según la cantidad de hijos. El gobierno asegura que estos ajustes han permitido que el conjunto de ambas prestaciones cubra ahora el 99% de la canasta básica alimentaria, una mejora considerable respecto al 65% cubierto en noviembre de 2023. No obstante, el poder de bolsillo ha sido contundente.

Es que, a pesar de estos aumentos nominales, la realidad económica para muchas familias sigue siendo precaria. El último dato de inflación, que en julio se situó en un 13% mensual, revela que una familia de cuatro integrantes necesita $900.647 para mantenerse por encima de la línea de pobreza. Con un salario mínimo de $262.432,93 y dos AUH que suman $162.020, las familias aún enfrentan un déficit significativo. Estos datos sugieren que, aunque las prestaciones sociales han aumentado, no han logrado mantener el ritmo con el aumento de los precios y el costo de vida.

El gobierno de Milei se enfrenta a una encrucijada: los aumentos en las prestaciones sociales pueden ofrecer un alivio temporal, pero no abordan las causas estructurales de la crisis económica. La cuestión que queda es si estos ajustes son una solución efectiva o simplemente un parche que no resolverá las dificultades subyacentes de una economía en crisis.