Palazzo advirtió sobre la fuga de lingotes de oro a Londres: "Se llevaron mas de u$s1.500 millones sin razones"

El diputado nacional por Unión por la Patria Sergio Palazzo expresó su preocupación por el envío de lingotes de oro a la ciudad británica de Londres y contó: "Salieron cinco cargamentos, valuados en u$s250 y u$s300 millones. En total se llevaron más de u$s1.500 millones sobre los u$s4.900 millones que tiene en la reserva el Banco Central".En una entrevista con el canal C5N, el secretario general de La Bancaria aseguró: "No sabemos a dónde mandaron el oro, cuánto le costó el seguro, el transporte ¿Por qué no lo contestan? Tendrán cosas que ocultar. Algo están cocinando y no es bueno para los argentinos", dijo. Además, sobre los motivos agregó: "Tienen una impunidad fenomenal. Toman lo público como hacienda privada. No le dan explicaciones a nada de lo que hacen".Por otra parte, Palazzo se pronunció en contra de la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública: "Vamos a presentarnos en la Justicia con alguna medida cautelar para que el decreto presidencial que modifica el acceso de la información pública tenga validez", anunció.Además, el diputado relató sobre la situación de la Casa de la Moneda y la impresión de billetes en el exterior: "Recibí a empleados de la Casa con preocupación. Están imprimiendo billetes afuera y no sabemos el costo de las operaciones. Tenemos las máquinas para imprimir en la Casa y no dejan ensamblarlas. Espero que no busquen vaciar la Casa de la Moneada para luego privatizarla", anunció, tras la reunión con los diputados nacional Hugo Yasky y Juan Marino.Por último, Palazzo informó sobre una convocatoria para el jueves 12, con el Frente Sindical, junto a las dos CTA y la Corriente Federal de la CGT, frente al Congreso de la Nación: "Vamos a solicitar a los legisladores que ratifiquen el voto a favor de la Ley. Espero que nadie traicione sus convicciones y sus ideas. Si no, tendrán que dar explicaciones a quienes los votaron", concluyó.