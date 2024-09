Milei confirmó que irá al Congreso a presentar el Presupuesto 2025: "Estaré yendo a exponer las bases del déficit cero"

El presidentebrindó este jueves su discurso en el Foro Madrid, organizado por el partido ultraderechista español VOX y confirmó que. La fecha prevista para la presentación de la iniciativa es el lunes 16 de septiembre venidero."En nombre de la justicia y la igualdad, tuvimos un Estado omnipresente, controlador y opresivo que arrogó el derecho de robarle a unos para darles a otros, de acuerdo al capricho del burócrata de turno. En nombre de la solidaridad, tuvimos déficit fiscal en 113 de los últimos 123 años. Y quiero hacer una aclaración: en esos 10 años que no tuvimos déficit financiero fue porque Argentina estaba en default", dijo el mandatario al comienzo de su discurso realizado en el exCCK, ahora Palacio Libertad.En ese contexto, señaló: "Algunos menosprecian, cuestionan o minimizan algo que no se pudo hacer en 123 años, y nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. Es nuestro compromiso seguir manteniéndolo. De hecho,para terminar de una vez por todas con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a Argentina en la pobreza"."En este contexto de tanto déficit fiscal, en estos últimos 123 años se castigó a los creadores de riqueza con impuestos impagables y se los condenó públicamente como villanos. Como no alcanzaron los impuestos para financiar el déficit, se tomó deuda que rápidamente se volvió impagable, y cuando ya nadie nos quería prestar porque nos habíamos convertido en el mayor defaulteador serial de la historia moderna, comenzaron a imprimir dinero de manera indiscriminada", agregó.En ese sentido, señaló que "el mismo ciclo inició y culminó una decena de veces castigando a la sociedad mientras los políticos y sus amigos se hacían cada vez más ricos, o los familiares".QUE PRESENTARÁ MILEI EN EL CONGRESOTras las derrotas que viene sufriendo el Poder Ejecutivo en el Congreso, en el Gobierno Nacional existen dudas sobre que el Parlamento termine aprobando el proyecto de presupuesto que se aprestan a enviar. La evaluación oficial es que, en este escenario,(con las modificaciones que ha registrado) y los recursos aumentarán en virtud de la esperada recuperación económica.Según dicen en el entorno del primer mandatario, su intención es que si los ingresos resultaran subestimados y en la práctica los recursos del Estado fueran superiores a los previstos, estos excedentes se destinarán a bajar impuestos. De lo contrario, si la estimación de ingresos resulte inferior a la real, la decisión será recortar partidas para mantener el déficit cero. Pero adelantan que estos eventuales recortes no afectarán erogaciones que en el Gobierno consideran “rígidas”, como, por ejemplo, las jubilaciones o los recursos para los sectores más necesitados.La iniciativa del Ejecutivo “planteará metas fiscales que se basan endando sostenibilidad al sendero de crecimiento en un contexto de reducción de déficit fiscal”, según se informó a comienzos del julio último en el Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.Los criterios que toma en cuenta el gobierno son el mantenimiento del equilibrio fiscal, el otorgamiento de planes sociales sin intermediarios, la modernización y simplificación del Estado, y un aumento en las partidas para defensa y seguridad. En este sentido, el Ejecutivo confirma las políticas diseñadas desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, orientadas a eliminar la intermediación en los planes, ampliar la asistencia social a madres y niños de los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.