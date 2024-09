Nueva encuesta sobre el ajuste libertario: el 48% no está de acuerdo con el sacrificio que pide Milei

En medio del ajuste y tras el veto a la movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei tuvo una caída en su imagen y yade estos meses para resolver los problemas de la economía argentina.Según estableció la última encuesta de la consultora Analogía, realizada a nivel nacional entre el 27 y el 30 de agosto, una caída del acuerdo sobre la necesidad del “sacrificio” actual como plataforma de la recuperación y la necesidad del ajuste que afirma el Gobierno. De acuerdo al informemientras que un 39,2% considera que sí y el 12, 8% no sabe.En ese sentido, respecto a que haya otra alternativa a este sacrificio para estar mejor en 15 o 20 años, como lo señala Milei,mientras que el 33,9% de los encuestados considera que no hay otra alternativa a la motosierra libertaria.“El declino del acuerdo con el ‘sacrificio’ justificado y la visión de que ‘no hay alternativa’ al plan de ajuste coinciden con un visible estancamiento del programa económico que busca la estabilización nominal a través de una contracción de la economía, con severas consecuencias para los ingresos populares y la producción”, explica el informe de Analogías.En ese sentido, la encuesta determinó que. “El deterioro de la base de apoyo del Gobierno es coherente con la caída de los ingresos y el empleo que se extienden en el tiempo, mientras se demora el cambio rotundo de régimen monetario que prometió Milei en campaña y que es lo que en la narrativa del Gobierno justifica el ajuste”, señaló, directora de Comunicación de Analogías.Por segundo mes consecutivo, el desempleo es considerado el peor problema económico (antes la inflación). Una 65% consideró, además, que se están perdiendo “muchos o bastantes” puestos de trabajo.En ese sentido, la encuesta determinó que la ciudadanía se muestra muy crítica frente a la agenda que impulsa el gobierno.recientemente sancionada por el Congreso que busca recuperar parcialmente los haberes jubilatorios, mientras que otro 54% se mostró en desacuerdo con el envío de parte de las tenencias de oro del Banco Central a Europa y un 45% considera que el aumento de la pobreza será permanente.Por otro lado, en el contexto de la denuncia al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género y maltratos, un 65% de encuestados consideró que la violencia contra las mujeres es un problema real de la sociedad argentina que debe ser atendido por el Estado.