Enviaron dos paquetes con explosivos al presidente de la Sociedad Rural y su secretaria resultó herida

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)recibió dos paquetes que contenían explosivos que detonaron y ocasionaron heridas a su secretaria. En el hecho tuvo que intervenir el SAME quien atendió con urgencia a la mujer que sufrió heridas en la cara y fue trasladada inmediatamente a un centro de salud.Los dos paquetes con explosivos fueron enviados ay el vicepresidente de la SRA,. Fue el primer paquete el que llegó a explotar e hirió a la secretaria de Pino. Tras la explosión, los empleados fueron evacuados del edificio. El segundo paquete no llegó a abrirse y de inmediato intervinó la Brigada de Explosivos para poder desactivarlo.De acuerdo a la información aportada por las autoridades hasta el momento, el explosivo del primer paquete no tenía metralla, por lo que las autoridades aseguraron que no estaba destinado para “generar daño”.Además, cuatro personas debieron ser trasladadas al Hospital Fernández por haber interaccionado con el paquete, a pesar de encontrarse ilesas. Solo la secretaria presentó un hematoma tras lo ocurrido. "Las personas que estuvieron en contacto con el humo fueron derivadas a un centro asistencial para el debido control", informó en un comunicado la Sociedad Rural.Y remarcaron: “Queremos transmitir tranquilidad a las familias, de las autoridades y del equipo de trabajo, a los socios y a la ciudadanía, de que todos nos encontramos en perfectas condiciones”.Las autoridades ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad para poder esclarecer lo ocurrido. De acuerdo a información policial, los envíos fueron remitidos a la sede sobre calle Juncal al 4450 y la zona se encuentra cortada por el operativo de seguridad.Los investigadores, ahora, buscan conocer cómo fueron confeccionados los paquetes y qué químicos llevaban. La causa quedó a cargo de Daniel Rafecas, que subroga a Sebastián Casanello en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7.