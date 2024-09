Hermanos en la política Argentina: vínculos de poder y fraternidad

En la política argentina, el vínculo fraternal ha jugado un papel importante a lo largo de la historia. Varios pares de hermanos dejaron una marca indeleble en el ámbito político, demostrando cómo los lazos familiares pueden influir en la trayectoria de los individuos y en la dinámica de las instituciones. Algunos con muy buena relación con los Milei, otros que terminaron muy mal como los Rodriguez Saa. Acá, exploramos algunos de los pares de hermanos más notables en la política argentina y los cargos que ocuparon.

Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Hermano, una fecha de profundo significado que rinde homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, quien falleció en este día en 1997. Esta jornada tiene como objetivo no solo resaltar el valor de los lazos consanguíneos, sino también celebrar aquellos vínculos fraternales que, aunque no basados en la genética, son igualmente significativos.

El actual presidente de la Nación, Javier Milei, conocido por su estilo provocador y sus posturas libertarias tiene una debilidad: su hermana, Karina Milei, quien se convirtió en la secretaria general de Presidencia y estableciendose así como la figura mas destacada del Ejecutivo nacional.Carlos Menem, quien fue presidente de Argentina desde 1989 hasta 1999, y su hermano Eduardo Menem, quien tuvo un papel menos visible en la política pero fue senador nacional. Su hijo Martín es el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y su hermano Adolfo Rodríguez Saá, quien también se desempeñó como gobernador puntano y tuvo un breve mandato como presidente interino de Argentina en 2001, son dos de las figuras más influyentes de la política nacional. Hoy no se pueden ni ver.Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta durante varios períodos, y su hermano José Urtubey, ex senador y ex vice de la UIA, han sido actores clave en la política del norte argentino.Los hijos del Pato Galmarini que incursionaron en la política son Malena Galmarini, quien fue presidenta de AySA (Agua y Saneamiento Argentinos) y es esposa del ex candidato presidencial Sergio Massa, y su hermano, Sebastián Galmarini, quien fue senador bonaerense y miembro del directorio del Banco Provincia de buenos Aires.Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, ex candidato vicepresidencial y ex presidente del bloque peronista en Diputados, y su hermano Alejandro Rossi, ex diputado nacional.El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene a su hermano Augusto que ha sido entre el 2012 y el 2015 fue subsecretario de Gobierno porteño, un área que dependía del Ministerio de GobiernoEl diputado nacional Facundo Manes, neurólogo y actual candidato a diversos cargos políticos, y su hermano Gastón Manes, quien es el presidente de la Convención de la UCR.Hijos del histórico Antonio Cafiero. Mario Cafiero, quien fue un importante político y senador, y su hermano Juan Pablo Cafiero, que ha ocupado cargos relevantes en los últimos gobiernos peronistas. Santiago Cafiero, hijo de Juan Pablo, fue jefe de Gabinete y canciller de Alberto Fernández.Es conocido el vínculo entre Evita, la máxima figura del peronismo junto a Juan Domingo Perón, con su hermano Juan, secretario privado del por entonces presidente y empresario del cine y gestor del Fondo de Fomento Cinematográfico. Fue accionista de la productora Agentina Sono Film.Néstor Kirchner fue presidente de Argentina desde 2003 hasta 2007, y su hermana Alicia Kirchner, ocupó por varios años el Ministerio de Desarrollo Social y la gobernación de Santa Cruz.