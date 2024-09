Senadores de UP "escracharon" a libertarios y aliados por borrarse y postergar el financiamiento universitario

Los @Senadores_UxP estamos en el recinto para votar el FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO.



Mientras el presidente Javier Milei y sus funcionarios insisten en repetir el veto que aplicaron al aumento a los jubilados, el bloque de senadores de Unión por la Patria se sentó en el recinto para escrachar a los legisladores de La Libertad Avanza y sus aliados, como el PRO, por ausentarse de manera intencional y pactada a la jornada legislativa enfocada en el proyecto de ley de financiamiento universitario, en medio de la crisis salarial que atraviesan los trabajadores docentes y no docentes.A través de X, la senadora nacional por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Cristina López, expresó: "Los senadores de UP estamos en el recinto para votar el financiamiento universitario. Los que se llenan la boca hablando de la educación pública no dieron quorum. Por Milei y sus aliados, los docentes siguen cobrando sueldos bajo la línea de pobreza".Según un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) arrojan que el Impacto Fiscal del Proyecto de Ley que recompone el Financiamiento de Universidades Nacionales, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, equivale solamente a un del PBI.Esta cifra incluye la actualización de todos los gastos de funcionamiento tanto de universidades como de hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes.