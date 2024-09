Para "cumplir promesas" un exasesor de Alberto Fernández pidió afiliarse a LLA: la respuesta de Karina Milei

Debo cumplir promesas, soy un hombre de palabra.



Perforó los 1300. ¿Dónde me afilio @JMilei @KarinaMileiOk ? pic.twitter.com/wU4IoKCQnY — Antonio Aracre (@tonyaracre) September 5, 2024

La reincorporación del impuesto al tabaco para todas las empresas por igual me reconcilia el alma con el Congreso. Si en un futuro próximo se elimina también el régimen de promoción de TDF me afilio a LLA 💪 — Antonio Aracre (@tonyaracre) April 30, 2024

El exjefe de asesores del gobierno de Alberto Fernández,, pidió afiliarse a La Libertad Avanza (LLA) luego de prometer que, si el dólar CCL (contado con liquidación) bajaba de los $1300 se sumaría al oficialismo. Algo que ocurrió el jueves. La secretaria de la presidencia,, le dijo qué tenía que hacer., soy un hombre de palabra. Perforó los 1300.”, consultó el ex asesor de Alberto en un posteó donde arrobó a los hermanos Milei junto a una imagen del dólar CCL a $1291,06.Ante lo que la Secretaría de la Presidencia no dudó en responder: “” y cerró con la frase del jefe de Estado “Viva la libertad, Carajo (VLLC)”.Aracre, le contestó que vive en la ciudad de Buenos Aires. “”, sostuvo. Este último mensaje lo respondió el presidente: “TSUNAMI DE CHANES”.El exCEO de Syngenta realizó la promesa el pasado 29 de julio cuando señaló que si el dólar contado con liqui perforaba los $1300 firmaría su adhesión al partido oficialista. “Te aviso Javier Milei que si hoy el CCL cierra debajo de los 1300 me afilio”, indicó.Esa no fue la primera vez que amagó en unirse al oficialismo. En abril de este año lo había incinuado dos veces: primero el 22 cuando señaló que la condición era si se anunciaba la salida del cepo en un discurso por cadena nacional que dio el Presidente y la segunda cuando el 30 de abril, cuando planteó su incorporación al partido si el Gobierno decidía eliminar el régimen de promoción de Tierra del Fuego, en medio del debate por la Ley Bases.“La reincorporación del impuesto al tabaco para todas las empresas por igual me reconcilia el alma con el Congreso. Si en un futuro próximo se elimina también el régimen de promoción de TDF”, había prometido el empresario al que le sobran las excusas para pasarse al oficialismo.Lo cierto es que el paso de Aracre por la gestión anterior fue muy breve. Tras un poco más de dos meses de haber asumido el rol de jefe de asesores de Alberto Fernández, decidió irse del Gobierno en abril de 2023, luego de que circularan versiones cruzadas en el Ejecutivo de ese momento acerca de que buscaba asumir como Ministro de Economía y desplazar a Sergio Massa de aquel rol.