El director del INDEC, Marco Lavagna, confesó que hasta su madre se queja de la inflación

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),, reveló la conversación que tuvo con su madre, quien se le quejó de los aumentos y consideró que no se refleja lo que se vive en el supermercado con el Índice de Precio al Consumidor (IPC). “El otro día voy a visitar a mi madre y me dijo: ‘¿cuánto te dio el IPC?’ y le dije 4%, y me dijo ‘¿4%? A mí la verdulería me aumentó más’. Y le digo vos también no”, indicó Lavagna en Mañana Sylvestre en Radio 10.indicó el funcionario. Luego, al finalizar la entrevista bromeó: “Mi mamá no tiene razón”.El director del INDEC, Marco Lavagna, se refirió a la inflación y se diferenció del vocero Manuel Adorni.También se refirió al cambio que habrá en el IPC respecto al conteo de productos y eso impactará en el índice de pobreza.En cuanto al cambio en el IPC explicó que no va a cambiar tanto el rubro en sí, sino los productos que lo componen.”, lo que tendrá un impacto en el índice de la pobreza.También se refirió a la medición de los ingresos: “hay muchos que te mienten”, indicó.