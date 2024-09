Victoria Villarruel apuntó duramente contra un ex líder de Montoneros: "Lucharé para que estés preso"

El terrorista Firmenich desde la impunidad que le garantizó el mismo Estado argentino pretende justificar el accionar terrorista de Montoneros responsable de asesinatos, secuestros, heridas, bombas, ataques a unidades militares, copamiento de pueblos y de sembrar el terror y… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 5, 2024

El ex líder de Montoneros,, reaparició un video donde mencionó los dichos de Victoria Villarruel sobre enjuiciar y meter presos a los exguerrilleros y la vicepresidenta salió al cruce y lo llamó "buchón y cobarde". "Lucharé para que estés preso igual que los asesinos de tus compañeros", le advirtió."El terrorista Firmenich desde la impunidad que le garantizó el mismo Estado argentinoresponsable de asesinatos, secuestros, heridas, bombas, ataques a unidades militares, copamiento de pueblos y de sembrar el terror y ensangrentar el país", lanzó la vicepresidenta en un extenso posteo en X.La respuesta de Villarruel fue en referencia a un video que compartió Firmenich se había mostrado en un video para promocionar una clase que dará para Encuentro Patriótico, donde apuntó que "periódicamente, aparece una y otra vez, en primera plana de los medios, el tema de los 70', como suele decirse.". "Hace pocos días, la vicepresidenta Villarruel trajo a colación otra vez que había que meter presos a todos los Montoneros.", resumió el ex líder del grupo.En el posteo, la vicepresidenta volvió a insistir con su "agenda" en contra de las organizaciones revolucionarias que actuaron en las décadas de 1960 y 1970. "A estos terroristas del pasado y del presente les quiero decir quehartos del negocio que hicieron en nombre de los DDHH, hartos de los crímenes atroces por los que no pagaron y asqueados de la superioridad moral con la que nos hablan cuando son unos asesinos".Y agregó: "Al terrorismo se lo combate siempre y sus crímenes son el origen de la desgracia, miseria y decadencia que padece la gran Nación Argentina". ", yo no lo hago y lucharé para que estés preso igual que los asesinos de tus compañeros., estás vivo gracias a los compañeros que entregaste, ser nefasto sin alma, patria ni bandera", concluyó.Firmenich, de 76 años, fue uno de los fundadores y líderes de la organización político-militar Montoneros que hegemonizó la Tendencia Revolucionaria del peronismo en la década de 1970. Tras el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se exilió junto al resto de la cúpula de la organización.