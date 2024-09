El dirigente libertario que denunció a Abdala de afiliar muertos le pidió a Milei que tome medidas

El senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, fue denunciado por incluir personas fallecidas en las actas de afiliación a su partido político en San Luis y abrió una nueva interna en el espacio político liderado por el presidente Javier Milei.La presentación contra el presidente provisional de la Cámara alta la realizó en 2022 Diego Balsano, referente libertario en el Departamento de Junín. Según la misma, Abdala llevó adelante al menos 450 inscripciones falsas con sustracción de identidad a personas muertas, además de adherentes que no habían prestado su consentimiento.El dirigente sostuvo que viene presentando denuncias contra el legislador "desde antes que fuera senador" por "amenazas contra mi persona, por las fichas falsas, porque falsificaron mi firma en las adhesiones al partido provincial", enumeró en diálogo con C5N. "Tiene un modus operandi de armar partidos políticos falsos... Ya lo he denunciado por un partido muleto y después por armar el partido libertario con fichas falsas", explicó en referencia a la lista de afiliados en la que "hay 11 fallecidos, gente viva que no daba su consentimiento, autoridades de otros espacios políticos".En ese sentido, indicó que la Justicia Electoral hizo una investigación pero "no pasó nada" por "la impunidad que hay en la Justicia con el tema del amiguismo, que el senador mismo lo dice". Según Balsano, la amistad de Abdala con algunos integrantes del Poder Judicial influyó en que la causa no avance e, incluso, mencionó a la cercanía del senador con Juan Carlos Maqueda, integrante de la Corte Suprema.Por otra parte, cuestionó el acercamiento del legislador al espacio libertario provincial: "Nosotros en San Luis estamos conformando el partido libertario desde 2018 y de repente aparece Bartolomé queriendo integrar el espacio". "Abdala viene de otros espacios políticos. En el PRO también le intervinieron el partido por algo similar. Fue funcionario de (Adolfo) Rodríguez Saá. De libertario no tiene nada", criticó.Finalmente reveló que Javier Milei desconoce la existencia de estas denuncias ya que "esto se está haciendo público recién ahora", aunque pidió su intervención en el tema: "Alguna medida tienen que tomar desde arriba".El senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdalá fue denunciado por malversación de caudales, tras admitir que utiliza a sus asesores del Congreso para hacer campaña a gobernador en la provincia de San Luis. La denuncia fue realizada por el exmagistrado Guillermo Tiscornia y recayó por sorteo en el Juzgado criminal y correccional federal N° 12.El escándalo que por estas horas genera una fuerte interna en el oficialismo tuvo su origen en la admisión del presidente provisional del Senado de que tiene 15 asesores debido a que su deseo es "ser gobernador" de San Luis y que para eso necesita "mantener vivo el territorio". "Tengo más de 15 asesores, de los cuales 12 o 13 están en San Luis. Son categoría baja, vienen conmigo y se van a ir conmigo. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio", expresó a la señal de noticias TN.