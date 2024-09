Causa Vialidad: los abogados de Cristina Kirchner pidieron el apartamiento de Hornos para el juicio

La defensa de Cristina Kirchner recusó este lunes al juez de la Cámara de Casación Penal Gustavo Hornos y pidió que se lo aparte de la causa Vialidad, en la que ese tribunal tiene que decidir sobre la condena a seis años de prisión impartida a la ex vicepresidenta por delitos con la obra pública en Santa Cruz.Los abogados de la ex mandataria Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron que Hornos se aparte ante la necesidad de magistrados que "cuenten con una sólida formación en materia de género" y que "ofrezcan ante toda la sociedad garantías suficientes”."Dada la grave acusación que pesa en contra del juez Hornos, cuya verosimilitud, insistimos, fue reconocida por la autoridad judicial competente al disponer a su respecto medidas precautorias, es claro que el magistrado no satisface dicho recaudo, lo cual, en el contexto descripto, impone que sea apartado de estas actuaciones", planteó la defensa de CFK,Hornos fue denunciado por una ex pareja por violencia de género e integra la sala IV del máximo tribunal penal del país junto a los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes deben resolver si confirman, reducen o agravan la pena impuesta a la ex vicepresidenta en un juicio oral junto a otros acusados."Resulta de público conocimiento que desde hace varios años la Dra. Cristina Fernández de Kirchner viene siendo víctima de episodios de violencia de toda índole, los cuales incluso se materializaron en un intento de magnicidio", sostuvieron."Una constante de estos permanentes ataques padecidos por la ex presidenta de la Nación es que aquellos son motorizados, entre otras razones, por su condición de mujer", argumentaron los abogados.