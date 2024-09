Coparticipación: la Corte Suprema citó a Jorge Macri y Luis Caputo a otra audiencia

El conflicto por los fondos de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires suma un nuevo capítulo. Ahora, la Corte Suprema convocó a una nueva audiencia entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para el 18 de septiembre.La citación del máximo tribunal se produjo luego de distintos acercamientos en los que el gobierno de Javier Milei y la administración porteña tuvieron diferencias con respecto a la forma de pago de los 2,95% de recursos que le corresponden a la ciudad de Buenos Aires, a partir de la medida cautelar de la Corte Suprema que así lo estableció en diciembre de 2022.En tanto, la convocatoria también se llevó adelante después de que el 22 de agosto Caputo no se presentara a una audiencia informativa en el marco del conflicto y que enviara a representantes de su cartera en su lugar. Luego del cónclave, Jorge Macri anunció que "no hubo acuerdo" entre las partes.La Corte nos dio entre una semana y diez días para que el gobierno nacional argumente por qué no está cumpliendo con la cautelar que dictó, que establece que tiene que pagar el 2,95% de los fondos", sostuvo Macri en rueda de prensa en aquel entonces.Consultado por la ausencia de Caputo, Macri respondió: "No sé por qué no vino el ministro de Economía. Tendrá sus razones, pero hubiera sido mejor que esté. Yo vine, cada vez que me convoque la Corte voy a venir. No lo tomo en carácter personal", afirmó.