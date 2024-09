"Me tienen las pelotas como dos fititos": Alejandro Fantino furioso por la jubilación de privilegio de Daniel Scioli

El periodista amigo del presidente Javier Milei Alejandro Fantino arremetió con dureza contra Daniel Scioli tras conocerse que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes cobra una jubilación de privilegio superior a los cinco millones de pesos mensuales. El periodista de Radio Neura expresó su indignación y desilusión por la noticia, considerando el monto como una “vergüenza”.

En su programa, Fantino no escatimó críticas hacia Scioli, quien había dejado de percibir esta jubilación durante su tiempo como embajador en Brasil. Ahora, al regresar al país, Scioli volvió a cobrar esta suma, con un monto neto de $5.169.492 luego de descuentos. Además, se le otorgó un retroactivo de más de 12,5 millones de pesos.expresó Fantino visiblemente enojado. El periodista subrayó su “profunda desilusión” y afirmó que la situación ya no solo le causa asco, sino un cansancio generalizado.Fantino también criticó a Scioli por no renunciar a la jubilación de privilegio y cuestionó su ética., lamentó. Fantino instó a Scioli a devolver la jubilación, llamándolo “rata” y denunciando lo que considera una explotación del Estado en tiempos de dificultades económicas.