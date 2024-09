El Gobierno amplió la lista de medicamentos que ya no se conseguirán con descuentos de las obras sociales y prepagas

El Gobierno amplió la cartera de medicamentos habilitados como de venta libre, por lo que algunos fármacos ya no se conseguirán con los descuentos de las obras sociales y las prepagas debido a su nueva recategorización.A partir de la Disposición 8227/2024 publicada este jueves, se determinó que el Omeprazol, el Ezomeprazol y el Pantoprazol como monodrogas hasta la concentración de 40 miligramos y el Lansoprazol hasta 30 miligramos pasarán a ser de venta libre a partir de mañana viernes. La condición es que el expendio no supere los 30 comprimidos o cápsulas y que se deberán utilizar los prospectos disponibles en la página web oficial de la Anmat.En tanto, quedarán exceptuados de la venta libre las recomendaciones de uso pediátrico que contengan cualquiera de los inhibidores de la bomba de protones, denominados prazoles (Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol y Esomeprazol), que en ese caso tendrán que consumirse con receta.El gobierno de Javier Milei justificó la medida en que está habilitado a declarar de venta libre a aquellas especialidades medicinales que tengan probada calidad, seguridad y eficacia, y que, a través de la permanencia en el mercado nacional bajo condición de venta bajo receta al menos durante los últimos cinco años probaron la “ausencia de efectos adversos graves” que afectaran el balance riesgo-beneficio.Estos medicamentos que ahora se podrán conseguir sin receta integraban la lista de 22 Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA’s) que el Gobierno pretendía transformar a esta modalidad. Ya en agosto desde la Casa Rosada habían pasado a libre comercialización a otra parte de ese grupo: el Retinol/Retinaldehido (Vitamina a Palmitato) + Alantoina + Tocoferol (Vitamina E) en crema y emulsión; el Retinol/Retinaldehido (Vitamina a Palmitato) + Ácido Bórico + Óxido de Zinc, en pomada; la Amorolfina en todas sus concentraciones y en forma de crema, ungüento, emulsión y pomada; y el Aciclovir en concentraciones de hasta cinco gramos en crema, ungüento, emulsión, gel y pomada.En su momento, cuando se publicó el mega DNU 70/2023, hubo una fuerte queja de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) por la modificación de la ley 17.565 a través de la cual el Gobierno habilitó la venta libre de medicamentos en comercios que no sean farmacias. Hablaron en ese entonces desde la entidad de un modelo “probadamente fallido” que pretendía “desprofesionalizar” las farmacias y de una medida que ponía en riesgo “la salud de la población”.