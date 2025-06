El Gobierno amenazó con sanciones a los residentes del Hospital Garrahan si continuan con los reclamos salariales

El Consejo de Administración del Hospital Garrahan amenazó a los médicos residentes que trabajan en el centro pediátrico con aplicar sanciones en caso de no cesar con el reclamo salarial y las medidas de fuerza.Pese a que los residentes son empleados por el Ministerio de Salud de la Nación, la cúpula del Garrahan fue la encargada de enviar un correo esta mañana a los residentes bajo la advertencia de aplicar penalizaciones, las cuales varían en magnitud según el caso.Según pudo saber Infobae, los responsables de emplear a los residentes evalúan tres alternativas: el descuento salarial por día de paro, la pérdida de regularidad de la pasantía o, directamente, la desvinculación.Ayer por la tarde, los médicos residentes del Hospital Garrahan rechazaron el incremento anunciado por el Ministerio de Salud, que implica un incremento de $ 300.000 en el bono y llevando a la remuneración total de $ 1.300.000 a partir de julio.La Junta Interna de ATE (que abarca al reclamo general de los trabajadores del nosocomio, siendo más de 4700) anunció ayer un paro que iniciará esta semana y que se repetirá en distintas oportunidades.A través de la medida del centro pediátrico, el Gobierno busca presionar a la asamblea de residentes y forzar discrepancias internas. Es similar a lo que ocurrió días atrás, cuando se anunció el incremento para los médicos residentes, que venían pidiendo aumentos desde hace meses, aunque también enmarcados en un reclamo general de los trabajadores del Garrahan.Los residentes solicitan que el incremento se dé en el plano del salario básico y no en forma de un bono, el cual no impacta al momento del aguinaldo o en las contribuciones previsionales.En tanto, la Secretaría de Trabajo de la Nación convocó a una audiencia para hoy a las 14 horas a representantes de los gremios ATE, UPCN y SUTECBA, así como del Hospital Garrahan y la Asociación de Profesionales y Técnicos del nosocomio.La convocatoria fue en respuesta a un pedido del sindicato para que exista un espacio de negociación para mejorar los salarios, ya que denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo en sus ingresos.