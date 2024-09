Al igual que con la movilidad jubilatoria, Milei vetará la ley que garantiza el financiamiento a las universidades

Al igual que con la movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei vetará la ley de Financiamiento Universitario aprobada este viernes a la madrugada en el Senado. “El déficit cero no se negocia. En ningún momento estuvo en duda”, afirmó.“El veto está confirmado”, le aclaró Milei a un interlocutor de confianza al cabo de la reunión de Gabinete que encabezó este viernes en Casa Rosada. “El déficit cero no se negocia. En ningún momento estuvo en duda”, agregó, según pudo reconstruir Clarín de una fuente oficial.De todas maneras, el Presidente ratificó su voluntad en Twitter: “Veto total”. Lo escribió en su cuenta y así despejó todo tipo de especulaciones.La posibilidad de que la oposición reúna los dos tercios en el Congreso para insistir con el proyecto y desestimar el veto presidencial hicieron pensar en la posibilidad de que el Gobierno estaba abierto a una negociación, una hipótesis que se acrecentó ante la ambigüedad de Manuel Adorni.El tema tiene una complejidad adicional al de la fórmula provisional: los universitarios ya demostraron poder de movilización tras la marcha de abril que convocó más de 1 millón de personas y le produjo un severo daño político al Gobierno.El Senado aprobó la ley de Financiamiento Universitario con 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios. De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala. Otros tres lo hicieron en contra: Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.Uno de los puntos centrales de la norma es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación. Al respecto, establece que los salarios se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese periodo.Este mecanismo de aumento salarial dejaría de tener vigencia sólo si hay un acuerdo entre docentes y autoridades de las Universidades Nacionales.